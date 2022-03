Krieg in der Ukraine: Evakuierungsplan für Mariupol gescheitert Stand: 29.03.2022 20:34 Uhr Nach Verhandlungen in der Türkei hat Russland angekündigt, einen Teil seiner "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine deutlich zu reduzieren. Frankreichs Initiative zur Evakuierung von Mariupol ist hingegen gescheitert. Die News im Überblick.

Die Bedingungen, um Tausende in der Hafenstadt Mariupol festsitzende Zivilisten in Sicherheit zu bringen, seien "in diesem Stadium nicht gegeben", erklärte das Präsidialamt in Paris am Dienstag nach einem Gespräch von Präsident Macron mit Russlands Staatschef Putin. Macron hatte am Wochenende eine gemeinsame Initiative mit der Türkei und Griechenland angekündigt, um die Evakuierung von Mariupol zu organisieren. Putin habe in einem Telefonat nun jedoch lediglich zugesagt, "darüber nachzudenken", sagte Macron. Stattdessen forderte Putin die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol zum Aufgeben auf. "Um eine Lösung für die schwierige Lage in dieser Stadt zu finden, müssen die ukrainischen Kämpfer ihren Widerstand einstellen", erklärte Putin nach dem Telefonat mit Macron.

Annäherung bei Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine

Zuvor hatten Vertreter Russlands und der Ukraine in Istanbul über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandelt. Die Ukraine schlug nach eigenen Angaben ein neues System für Sicherheitsgarantien vor. Dabei werde die Türkei als einer der möglichen Hauptgaranten gesehen, teilt die ukrainische Delegation mit. Man habe auch vorgeschlagen, mit Russland Beratungen über den Status der Krim zu führen, hieß es von ukrainischer Seite. Die russische Delegation nannte die Gespräche "konstruktiv" und kündigte an, Russlands "militärische Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich zu reduzieren.

US-Außenminister sieht nach eigenen Worten keinen Fortschritt

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, bei der Verhandlungsrunde seien "die bedeutendsten Fortschritte" seit Beginn der Gespräche erzielt worden. Anders sieht das offenkundig US-Außenminister Blinken. Er stellte die "Ernsthaftigkeit" von Moskaus Verhandlungsbemühungen in Frage. Es gebe "das, was Russland sagt, und das, was Russland tut". Und Russlands Gewalt gegen die Ukraine dauere an, so Blinken.

"Hohen Sanktionsdruck gegen Russland beibehalten"

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA haben sich telefonisch darauf verständigt, den "hohen Sanktionsdruck gegen Russland" beizubehalten. Das teilte der deutsche Regierungssprecher Hebestreit mit. Die Regierungschefs der fünf Länder seien sich einig, dass Putin einer Waffenruhe zustimmen, alle Kampfhandlungen einstellen, die russischen Soldaten aus der Ukraine abziehen und eine diplomatische Lösung ermöglichen solle.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

