Krieg in der Ukraine: Einigung bei Bundeswehr-Sondervermögen

Das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr kann am Freitag durch den Bundestag beschlossen werden. Nach einem Treffen im Verteidigungsausschuss sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die Ampel-Koalition habe die von der Union verlangten "klärenden Unterlagen" zu der Beschaffungsliste mit Rüstungsgütern geliefert. Auch der Haushaltsausschuss hat am Abend nach Angaben eines Teilnehmers dem Wirtschaftsplan für das Paket zugestimmt. Laut der Rüstungsliste soll der größte Teil der Gelder des Sondervermögens mit fast 41 Milliarden Euro für die Luftwaffe verwendet werden. Hinzu kommen unter anderem neue Schiffe für die Marine und neue Panzer.

Weil das Sondervermögen, das Kanzler Scholz wenige Tage nach Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs Ende Februar angekündigt hatte, im Grundgesetz verankert werden soll, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig.

Deutschland liefert Ukraine weitere Waffensysteme

Die Ukraine erhält zusätzliche Waffensysteme aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz kündigte in der Generaldebatte im Bundestag an, das Flugabwehrsystem "Iris-T" und ein hochmodernes Ortungsradar zur Verfügung zu stellen. Außerdem werde Deutschland die von den USA angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern unterstützen. Teile der Opposition warfen der Bundesregierung erneut vor, bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu zögerlich zu sein.

Bislang hat Deutschland unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und viele Millionen Schuss Munition an die Ukraine abgegeben. Zudem gibt es Zusagen über Flugabwehr-Panzer und moderne Artilleriegeschütze.