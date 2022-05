Stand: 20.05.2022 10:30 Uhr Krieg in der Ukraine: EU will Wiederaufbau an Reformen knüpfen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, künftige Wiederaufbau-Hilfen für die Ukraine angesichts des EU-Beitrittswunsches des Landes an Reformen zu koppeln. "Wir werden sowieso den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren müssen", sagte von der Leyen in der ZDF-Sendung 'maybrit illner". Dann sei es ihrer Ansicht nach sinnvoll zu sagen: "Ja zu Investitionen, aber gleich mit den notwendigen Reformen, zum Beispiel gegen Korruption oder zum Beispiel für den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit." Die Ukraine wolle dies auch, sagte von der Leyen und bezog sich dabei auf ein Gespräch mit Präsident Selenskyj.

Mariupol: Offenbar weiter ukrainische Kämpfer in Stahlwerk verschanzt

Auf dem Gelände des umkämpften Stahlwerks in Mariupol in der Ukraine haben sich offenbar nach wie vor Mitglieder des ukrainischen Asow-Regiments verschanzt. In einem Internet-Video sagte der Vize-Kommandeur des Regiments, seine Kämpfer seien noch auf dem Gelände. Es laufe eine Operation, auf deren Details er nicht eingehe. Der Generalstab der Ukraine veröffentlichte das Video auf seiner offiziellen Facebookseite. Russland hatte erklärt, 1.730 Kämpfer aus dem Stahlwerk befänden sich inzwischen in Gefangenschaft.