Stand: 15.07.2022 12:37 Uhr Krieg in der Ukraine: EU will Importstopp für russisches Gold

Die Europäische Union will einen Importstopp gegen russisches Gold verhängen. EU-Vizekommissionspräsident Sefcovic sagte am Rande eines Europaminister-Treffens in Prag, Gold sei ein wichtiges Exportgut Russlands, deshalb werde man es sanktionieren. Diplomaten zufolge könnten sich die EU-Außenminister am Montag in Brüssel mit den neuen Strafmaßnahmen befassen. Ende Juni hatten bereits die USA, Großbritannien, Japan und Kanada ein Einfuhrverbot für russisches Gold angekündigt.

Baerbock sagt Moldau weitere Millionenhilfen zu

Deutschland hat der Republik Moldau vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weitere Millionenhilfen zugesagt. Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) kündigte vor dem Beginn einer internationalen Geberkonferenz in Bukarest an, das Land mit 77 Millionen Euro zu unterstützen. Der größte Teil des Geldes - 40 Millionen Euro - soll Privathaushalten zugutekommen, um drastisch gestiegenen Energiepreise abzufedern. Moldau habe im Verhältnis zur Einwohnerzahl "die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen", sagte Baerbock. Zugleich liege die Inflationsrate im Land bei 29 Prozent.