Krieg in der Ukraine: EU verhängt Sanktionen gegen Putin Stand: 25.02.2022 19:07 Uhr Russland setzt seinen Militärschlag gegen die Ukraine fort. Erste russische Einheiten sollen in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen sein. Nach Kreml-Angaben ist Russland aber zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Die EU verhängt auch gegen Präsident Wladimir Putin udn Außenminister Sergej Lawrow persönlich Sanktionen. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Das ukrainische Militär kämpft im Großraum Kiew eigenen Angaben zufolge gegen russische Truppen. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ist Russland zu Gesprächen mit der Ukraine im belarussischen Minsk bereit, stellt aber Bedingungen. Die Europäische Union hat nun auch gegen Putin und Außenminister Lawrow Sanktionen verhängt. Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen der beiden Politiker sollen eingefroren werden. Für diplomatische Gespräche sollen sie aber weiter in die EU einreisen dürfen.

Russland war am Donnerstag auf Befehl von Präsident Putin in die Ukraine einmarschiert. Die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen bei einem Sondergipfel ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland. Die USA kündigten harte wirtschaftliche Sanktionen an. In der ganzen Welt gehen Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu protestieren. Für Sonntag ist eine Großdemo in Berlin geplant. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein, sollte sich die Situation weiter verschlechtern.

