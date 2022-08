Stand: 31.08.2022 17:26 Uhr Krieg in der Ukraine: EU setzt Visa-Abkommen mit Russland aus

Die Europäische Union erschwert russischen Staatsbürgern die Einreise. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell werden sie von der erleichterten Visa-Vergabe ausgeschlossen. Visa-Anträge könnten also teurer und langwieriger werden. Die EU kündige dazu ein entsprechendes Abkommen mit Russland von 2007 vollständig auf, sagte Borrell nach einem Außenministertreffen in Prag. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Im Gespräch war zuvor auch ein kompletter Visa-Bann, dafür gab es aber unter den 27 EU-Mitgliedsstaaten keine Zustimmung.

Scholz kündigt neues Entlastungspaket an

Die Bundesregierung arbeitet nach den Worten von Kanzler Scholz an einem "präzisen, maßgeschneiderten" Entlastungspaket angesichts der hohen Energiepreise. Die Arbeit daran werde bald abgeschlossen sein, sagte der SPD-Politiker zum Abschluss der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) kündigte dort außerdem Maßnahmen an, wie die hohen Energiepreise gedrosselt werden sollen. Unter anderem sei es nötig, aus dem Markt heraus einen senkenden Effekt zu erzeugen, so Habeck. Ihm zufolge geht es nicht nur darum, die Auswirkungen zu lindern, sondern auch darum, deren Ursachen zu beheben. Finanzminister Lindner sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, es brauche ein "wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft". Der FDP-Politiker sah für dieses Jahr noch einen möglichen Spielraum "in einem einstelligen Milliarden-Euro-Bereich".

Gazprom meldet Milliarden-Gewinn

Wegen der massiv gestiegenen Preise für Gas und Öl hat Gazprom seine Geschäftsergebnisse eigenen Angaben zufolge im ersten Halbjahr 2022 deutlich steigern können. Demnach erzielte der russische Energieriese einen Rekordgewinn von 2,5 Billionen Rubel (umgerechnet 41,63 Milliarden Euro). Das ist bereits mehr als der gesamte Gewinn des vergangenen Jahres: 2021 hatte der Konzern einen Gewinn von 2,09 Billionen Rubel (rund 27,5 Milliarden Euro) erzielt. Seit heute sind die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 wie angekündigt gestoppt worden. Der Gasfluss von Russland nach Deutschland über die Ostsee-Pipeline fiel auf Null, wie Daten der Betreiber der Einspeisepunkte zeigten.

AUDIO: Wieder kein Gas: Start erneuter Wartungsarbeiten (3 Min) Wieder kein Gas: Start erneuter Wartungsarbeiten (3 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.