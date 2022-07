Stand: 26.07.2022 06:10 Uhr Krieg in der Ukraine: EU einigt sich offenbar auf Gas-Notfallplan

Vertreter von EU-Staaten haben sich angeblich auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Nach dpa-Informationen soll er heute bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden. Ziel sei, die Risiken zu reduzieren, sollten die russischen Gaslieferungen ganz ausbleiben. Diplomaten bestätigten dem Bericht zufolge, dass geplant sei, den nationalen Konsum ab 1. August bis zum 31. März 2023 freiwillig um jeweils 15 Prozent zu senken. Zudem solle die Möglichkeit geschaffen werden, notfalls einen sogenannten Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Im Vergleich zum ersten Entwurf der Kommission seien dafür allerdings deutlich mehr Ausnahmen vorgesehen. Zudem wurden den Angaben zufolge auch die Hürden für die Einführung von verbindlichen Einsparzielen erhöht.

Habeck wirft Putin "perfides Spiel" vor

Die gestrige Ankündigung des russischen Energiekonzerns Gazprom, von morgen an noch mal weniger Gas über Nord Stream 1 zu liefern, hat Kritik und Sorgen ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Habeck wirft Kremlchef Putin vor, ein "perfides Spiel" zu spielen. Nach Habecks Worten gibt es keine technischen Gründe, die Lieferungen zu kürzen. Die fehlende Turbine für die Pipeline stehe bereit, aber Russland weigere sich, die notwendigen Einfuhrdokumente auszustellen. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kruse, rechnet damit, dass Russland nun regelmäßig vermeintliche Lieferprobleme bei Nord Stream 1 melden wird. Nur mit einer eigenen Gasförderung in der Nordsee und an Land könne Deutschland Putins psychologische Kriegsführung als irrelevantes Getue beiseiteschieben, sagte Kruse dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.