Stand: 31.05.2022 07:38 Uhr Krieg in der Ukraine: EU einigt sich auf Kompromiss bei Öl-Embargo

Die EU-Staats- und -Regierungschefs haben sich auf ein Teil-Embargo für russisches Erdöl verständigt. Bis Ende des Jahres sollen mehr als zwei Drittel der Öl-Importe wegfallen. Nach Angaben von Diplomaten sieht der Kompromiss konkret vor, auf Drängen Ungarns hin vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg zu unterbinden. Per Pipeline erfolgende Transporte sollen zunächst weiter möglich sein. Ratspräsident Michel sagte, damit schneide die EU den Kreml von einer riesigen Finanzierungsquelle für seine Kriegsmaschinerie ab. Außerdem hat der Gipfel beschlossen, der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld soll die Ukraine laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern decken können.

Scholz: Putin wird seine Ziele nicht erreichen

Bundeskanzler Scholz hat sich unbeeindruckt von den Warnungen des russischen Präsidenten Putin vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gezeigt. Man dürfe sich keine Angst machen lassen, sagte der SPD-Politiker in den ARD-Tagesthemen. Deutschland werde die Ukraine so lange unterstützen, wie es notwendig sei. "Das Ziel, das wir alle in Europa haben, lautet, dass die Ukraine ihr eigenes Land, ihre Integrität und ihre Souveränität verteidigen kann und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt", sagte Scholz. Für ihn sei ganz klar, dass Russland seine Truppen zurückziehen müsse. Putin hatte am Wochenende vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt.