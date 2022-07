Stand: 26.07.2022 12:14 Uhr Krieg in der Ukraine: EU bringt Gas-Notfallplan auf den Weg

Die EU-Staaten haben das Beschlussverfahren für einen Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums auf den Weg gebracht. Bei einem Sondertreffen der für Energie zuständigen Minister kam heute in Brüssel die notwendige Mehrheit für den Schritt zusammen, wie die tschechische EU-Ratspräsidentschaft bestätigte. Der Plan soll vor allem die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten. Die Mitgliedsstaaten sollen demnach ihren Gasverbrauch bis Ende März nächsten Jahres um 15 Prozent senken. Dabei soll es Ausnahmen für einige Länder geben. Gazprom hatte gestern angekündigt, von morgen an noch mal weniger Gas über die Pipeline Nord Stream 1 zu liefern.

FDP will Atomkraftwerke länger laufen lassen

Angesichts des Gasmangels sprechen sich die Freien Demokraten dafür aus, die Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. FDP-Energiepolitiker Kruse schlägt einen Weiterbetrieb bis 2024 vor. So lange drohe Energieknappheit in Deutschland. Auch Fraktions-Chef Dürr drängt auf eine Laufzeitverlängerung. Der "Bild"-Zeitung sagte er, die weitere Nutzung der Atomkraft sei auch ein Akt europäischer Solidarität. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte vor einer Woche einen zweiten Stresstest zur Sicherung der Stromversorgung angekündigt. Erst nach dessen Ergebnis sollen Entscheidungen fallen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.