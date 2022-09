Stand: 09.09.2022 19:38 Uhr Krieg in der Ukraine: EU bewilligt weitere Milliarden

Die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit weiteren fünf Milliarden Euro an Hilfskrediten. Das gab Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Michel in Berlin bekannt. Deutschland gebe darüber hinaus eine Milliarde Euro an direktem Zuschuss an die Ukraine, sagte Scholz. Die EU-Hilfen sind Teil eines insgesamt neun Milliarden Euro umfassenden Pakets für das von Russland angegriffene Land. Die Weltbank beziffert die Kosten für den Wiederaufbau des Landes inzwischen auf knapp 350 Milliarden Euro.

Russland verstärkt Truppen in Charkiw

Russland hat als Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen zur Verstärkung in die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine geschickt. Die Region Charkiw ist seit den ersten Tagen von Moskaus Angriffskrieg teilweise von der russischen Armee besetzt. Am Donnerstag hatte das ukrainische Militär mitgeteilt, mehr als 20 Ortschaften in der Region zurückerobert zu haben.

Die Lage im umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird nach Angaben internationaler Beobachter vor Ort immer instabiler. Die Anlage habe keine externe Stromversorgung mehr für die Kühlung von Reaktorkernen und Atommüll, berichteten Experten der Internationalen Atomenergiebehörde. Grund dafür sei der Beschuss und die Zerstörung des Umspannwerkes in der nahegelegenen Stadt Enerhodar. Der AKW-Betreiber erwäge nun den letzten der sechs Reaktorblöcke abzuschalten.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.