Stand: 14.06.2022 12:48 Uhr Krieg in der Ukraine: Deutschland will bald Haubitzen liefern

Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 in Deutschland wird nach den Worten von Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) "bald" abgeschlossen sein. Dann könnten die Waffen in die Ukraine geliefert werden. Wann genau die Haubitzen geliefert würden und auf welchem Weg, das werde sie in der Öffentlichkeit nicht sagen.

Deutschland will der Ukraine nach jetzigem Stand sieben Panzerhaubitzen aus Bundeswehr-Beständen zur Verfügung stellen. Zudem sei die Bundesregierung dabei, mit den USA die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern vorzubereiten, die die Ukraine dringend brauche.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Dienstagmittag (3 Min) Die Lage in der Ukraine am Dienstagmittag (3 Min)

Ost-Ukraine: Offenbar Geländegewinne für Russland

In der Stadt Sjewjerodonezk in der Ost-Ukraine rückt die russische Armee offenbar weiter vor. Nach ukrainischen Angaben wurde in der Regionalhauptstadt die letzte zentrale Fluss-Brücke zerstört. Dadurch sei keine Evakuierung mehr möglich, erklärten die zuständigen Behörden. Allein in Bunkern einer Chemiefabrik sollen sich noch hunderte Zivilisten aufhalten.

Auch im Großraum der Millionenstadt Charkiw konnten russische Einheiten - laut britischem Verteidigungsministerium - weitere Gebiete unter ihre Kontrolle bringen.