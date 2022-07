Stand: 26.07.2022 19:07 Uhr Krieg in der Ukraine: Deutschland soll mehr Gas einsparen

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den Beschluss der EU-Staaten zur Erdgasversorgung als ein wichtiges Signal an Russland bezeichnet. Deutschland sollte nach Ansicht Habecks versuchen, das vereinbarte Einsparziel von 15 Prozent zu übertreffen. Vielleicht seien je nach Härte des Winters auch 16 oder 20 Prozent zu schaffen. Die Vereinbarung kam unter dem Eindruck der weiter gedrosselten russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 zustande. Gazprom hatte am Montag angekündigt, von Mittwoch an noch mal weniger Gas über die Pipeline Nord Stream 1 zu liefern. Die Spar-Vereinbarung enthält zahlreiche Sonderregeln. In Deutschland sind Sektoren wie die Lebens- oder Düngemittelindustrie von dem Sparziel ausgenommen.

Deutschland liefert Ukraine Mehrfachraketenwerfer

Deutschland hat der Ukraine wie versprochen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II geliefert. Außerdem seien drei weitere Panzerhaubitzen übergeben worden, erklärte Verteidigungsministerin Lambrecht am Nachmittag. Deutschland halte Wort, so die SPD-Politikerin wörtlich. Auch die Verhandlungen zwischen Deutschland und Tschechien über einen Panzer-Ringtausch zur Unterstützung der Ukraine stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Der Vertrag sei so gut wie fertig, sagte Bundesaußenministerin Baerbock nach einem Treffen mit ihrem tschechischen Kollegen Lipavsky.

FDP will Atomkraftwerke länger laufen lassen

Angesichts des Gasmangels sprechen sich die Freien Demokraten dafür aus, die Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. FDP-Energiepolitiker Kruse schlägt einen Weiterbetrieb bis 2024 vor. So lange drohe Energieknappheit in Deutschland. Auch Fraktions-Chef Dürr drängt auf eine Laufzeitverlängerung. Der "Bild"-Zeitung sagte er, die weitere Nutzung der Atomkraft sei auch ein Akt europäischer Solidarität. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte vor einer Woche einen zweiten Stresstest zur Sicherung der Stromversorgung angekündigt. Erst nach dessen Ergebnis sollen Entscheidungen fallen.

