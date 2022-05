Stand: 06.05.2022 08:53 Uhr Krieg in der Ukraine: Deutschland liefert sieben Panzerhaubitzen

Deutschland will der Ukraine sieben Panzerhaubitzen liefern. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bestätigte die Vereinbarung während ihres Besuchs in der Slowakei. Die Haubitzen vom Typ 2000 werden demnach zurzeit noch instand gesetzt und fehlen deshalb der Bundeswehr nicht unmittelbar. Außerdem kündigte Lambrecht an, dass Deutschland ukrainische Soldaten an den Geräten ausbilden wolle.

Baerbock und Bas reisen nach Kiew

Bundeskanzler Scholz hat einen Besuch von Außenministerin Baerbock in der Ukraine angekündigt. Baerbock werde "demnächst" in die Ukraine reisen, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier nach dem Eklat um seine Ausladung durch Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. "Der Bundespräsident und der ukrainische Präsident haben sehr sorgfältig miteinander gesprochen, das ist eine gute Sache", sagte Scholz. Baerbocks Visite wäre der erste Besuch eines Mitglieds der Bundesregierung in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar. Bei dem Telefonat zwischen Steinmeier und Selenskyj waren "die Irritationen aus der Vergangenheit" ausgeräumt worden, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Am Wochenende wird bereits Bundestagspräsidentin Bas in Kiew erwartet.

UN: Rettungseinsatz für Zivilisten aus Mariupol läuft

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein neuer Rettungseinsatz für Zivilisten. Ein Sprecher des UN-Nothilfeprogramms erklärte, man arbeite dabei mit den Konfliktparteien und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zusammen. Wie viele Menschen in Sicherheit gebracht werden sollen und ob darunter auch Personen sind, die in dem belagerten Stahlwerk weiter ausharren, ist derzeit nicht bekannt. In dem Tunnelsystem des Werks sollen sich - neben ukrainischen Kämpfern - noch etwa 200 Zivilisten befinden.