Krieg in der Ukraine: Deutschland liefert erste Gepard-Panzer im Juli

Die Ukraine erhält im Juli die ersten 15 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard aus Beständen der deutschen Industrie. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Resnikow. Zu dem Paket gehört auch eine Unterstützung bei der Ausbildung durch die Bundeswehr sowie knapp 60.000 Schuss Munition. Im weiteren Verlauf des Sommers soll die Ukraine dann erneut eine Lieferung mit 15 Panzern erhalten, so Lambrecht.

G7-Staaten beschließen zusätzliche Milliardenhilfe

Die sieben führenden Industrienationen (G7) wollen das Land unterdessen mit zusätzlichen kurzfristigen Budgethilfen in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar (knapp 9 Milliarden Euro) unterstützen. Darauf verständigten sich die Finanzminister der G7-Staaten. Seit Jahresbeginn hätten sie damit insgesamt 19,8 Milliarden Dollar an Finanzhilfen für die Ukraine mobilisiert, hieß es in der Abschlusserklärung des Ministertreffens auf dem Petersberg bei Bonn. Das Geld soll etwa dabei helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten.

Russischen Angaben zufolge haben sich mittlerweile alle Kämpfer in dem belagerten Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ergeben. Die Industriezone sei damit vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mit. Es seien insgesamt 2.439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen.