Krieg in der Ukraine: Deutschland hilft bei Getreideexport auf Landweg

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat der Ukraine Unterstützung beim Export von Getreide zugesichert. Bei einem Besuch in Kiew sagte der Grünen-Politiker, Deutschland werde sich dafür einsetzen, dass in der Ukraine geerntetes Getreide auf anderem Weg als über das Schwarze Meer außer Landes gebracht werden kann. Die Ukraine gehört zu den weltweit größten Produzenten von Getreide. Der Export auf dem Seeweg wird derzeit von Russland militärisch blockiert.

AUDIO: Mariupol unter Besatzung: Das Überleben in der zerstörten Stadt (6 Min) Mariupol unter Besatzung: Das Überleben in der zerstörten Stadt (6 Min)

Ostukraine: Schwere Kämpfe in Sjewjerodonezk

In der Ostukraine halten die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Invasoren weiter an. Besonders heftig sind die Gefechte in den Straßen der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk. Nach ukrainischen Angaben rücken die Truppen Russlands im Stadtzentrum zwar kaum vor, jedoch sei der Häuser- und Straßenkampf auf beiden Seiten äußerst verlustreich. Prorussische Separatisten in der Region Luhansk melden hingegen, dass ein großes Chemiewerk in Sjewjerodonezk von russischen Einheiten umzingelt worden sei.