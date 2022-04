Krieg in der Ukraine: Debatte um Waffenlieferungen geht weiter Stand: 20.04.2022 10:45 Uhr Während in der Ukraine die Kämpfe weitergehen, kommt in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine sowohl aus der Ampel-Koalition als auch aus der Opposition Kritik an Kanzler Scholz. Die News im Überblick.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann zeigte sich nach der jüngsten Erklärung des Regierungschefs enttäuscht. Seine Worte seien viel zu unkonkret gewesen. Auch dem Grünen-Politiker Hofreiter gingen Scholz' Äußerungen nicht weit genug. Er warf der Bundesregierung vor, mit ihrer Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine eine weltkriegsartige Ausweitung des Konflikts zu riskieren. CDU-Chef Merz sagte auf NDR Info, Scholz habe viele Dinge im Unklaren gelassen und weiche dem Widerstand in den eigenen Reihen aus.

AUDIO: Waffenlieferungen: Scholz lehnt Alleingänge ab (4 Min) Waffenlieferungen: Scholz lehnt Alleingänge ab (4 Min)

Auch der ukrainische Botschafter Melnyk kritisierte Scholz. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew "mit großer Enttäuschung und Bitterkeit" zur Kenntnis genommen worden, sagte Melnyk. Der Kanzler hatte am Abend bekräftigt, dass Deutschland der Ukraine direkte Rüstungslieferungen finanzieren wird. Eine Lieferung schwerer Waffen aus Bundeswehrbeständen lehnte er aber ab.

Kommandant in Mariupol bittet um Evakuierung

Die Kämpfe in der ostukrainischen Donbass-Region nehmen unterdessen offenbar weiter zu. Laut britischem Militärgeheimdienst versuchen russische Streitkräfte, die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Das US-Verteidigungsministerium sieht die jüngsten russischen Angriffe im Osten der Ukraine als Vorzeichen einer größeren Offensive. In der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol harren weiter Tausende ukrainische Streitkräfte und Zivilisten in einem Stahlwerk aus. Russland hat die Truppen erneut aufgerufen, sich zu ergeben. In einem kurzen Online-Video bat der Kommandant der eingeschlossenen Kämpfer um eine Evakuierung mit Hubschraubern oder Schiffen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

