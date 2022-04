Krieg in der Ukraine: "Das ist einfach Horror" Stand: 10.04.2022 11:24 Uhr Russland bombardiert in der Region Luhansk offenbar wahllos zivile Einrichtungen. Die NATO plant eine ständige Militärpräsenz an ihren Ostgrenzen. Arbeitsminister Heil rechnet mit niedrigerem Wachstum und mehr Kurzarbeit. Die News im Überblick.

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine auch heute fort. Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk hat den russischen Truppen einen wahllosen Beschuss mit allen vorhandenen Waffen vorgeworfen: schwere Artillerie, Mörser, Mehrfachraketenwerfer, Raketen, Luftwaffe. "Das ist einfach Horror", sagte Governeur Hajdaj in einem Interview der Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda". Dabei seien alle Krankenhäuser in dem Gebiet beschossen worden, nur noch zwei seien derzeit in Betrieb.

NATO plant ständige Präsenz an Ostgrenzen

Die NATO arbeitet nach Angaben ihres Generalsekretärs Stoltenberg an Plänen für eine ständige Militärpräsenz an ihren östlichen Grenzen, um im Ernstfall auf mögliche künftige Aggressionen aus Russland zu reagieren. In der britischen Zeitung "The Telegraph" sprach Stoltenberg von einer neuen Realität für die europäische Sicherheit. Die NATO befinde sich in einer grundlegenden Umgestaltung. Diese spiegele die langfristigen Folgen der Handlungen des russischen Präsidenten Putin wider, so der NATO-Generalsekretär.

Weitere Informationen Kommentar: Mit Russland reden oder richten? Reden und richten Das Zuschütten aller Gesprächskanäle im Verhältnis zu Russland und Putin ist keine Friedensinitiative, meint Heribert Prantl im NDR Info Wochenkommentar. mehr

Heil rechnet mit spürbaren Folgen für die Wirtschaft

Die Folgen des Krieges werden sich nach Ansicht von Arbeitsminister Heil spürbar auf das Wachstum in Deutschland auswirken. Im Schnitt rechne die Bundesregierung in diesem Jahr mit 590.000 Kurzarbeitern und einem Wirtschaftswachstum von etwa 1,5 Prozent, sagte Heil der "Bild am Sonntag" (BamS). Diese Einschätzung stehe aber unter dem Vorbehalt, dass sich der Krieg nicht ausweitet und die Energieversorgung stabil bleibe. Ebenfalls in der BamS warnte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vor einem Boykott der Gasimporte aus Russland. "Ein Gas-Lieferstopp hätte katastrophale Folgen für die Industrie in Deutschland und die Menschen in unserem Land", sagt VCI-Vizepräsident Werner Baumann der Zeitung. Deutschland würde in diesem Fall "eine Welle der Arbeitslosigkeit drohen, wie wir sie seit vielen Jahren nicht gesehen haben."

Weitere Informationen Desinformation bei Facebook: From Russia with Lies Beispielsweise werden die Gräueltaten von Butscha geleugnet. Eine Whistleblowerin kritisiert die Maßnahmen von Facebook als unzureichend. extern

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Wieder neun Fluchtkorridore geplant Im umkämpften Osten der Ukraine soll es heute neun Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung geben. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 10.04.2022 | 07:00 Uhr