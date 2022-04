Krieg in der Ukraine: Bundestag unterstützt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine Stand: 28.04.2022 11:12 Uhr Im Bundestag haben die Fraktionen der Ampelparteien und von CDU/CSU einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verabschiedet. UN-Generalsekretär Guterres spricht heute in Kiew mit Regierungsvertretern. Die News im Überblick.

Der Bundestag hat mit einem gemeinsamen Antrag der Union und der regierenden Ampel-Parteien für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt. Mit großer Mehrheit von 586 Stimmen forderten die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die "Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern". Die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dürften dabei nicht gefährdet werden. Mit Nein stimmten 100 Abgeordnete, 7 enthielten sich.

Die Bundesregierung erhielt auch ausdrückliche Rückendeckung für alle bisher ergriffenen Schritte, darunter die Sanktionen gegen Russland, Hilfe bei Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und den Umbau der Infrastruktur in Deutschland, um nicht mehr auf russische Energielieferungen angewiesen zu sein. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hatte die Lieferung von rund 50 "Gepard"-Flugabwehrpanzern angekündigt.

Guterres spricht heute mit Regierung in Kiew

UN-Generalsekretär Guterres versucht weiter im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Nach einem Besuch in Moskau ist er nun in Kiew zu Gast. Dort trifft er Präsident Selenskyj und Außenminister Kuleba. Eines der Hauptthemen dürfte die Lage in der Hafenstadt Mariupol sein. Dort sind nach wie vor ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt. In Moskau hatte sich Guterres im Grundsatz mit Präsident Putin geeinigt, dass die Zivilisten mit Hilfe der UNO und des Rotes Kreuzes in Sicherheit gebracht werden sollen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

