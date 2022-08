Stand: 18.08.2022 12:38 Uhr Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken

Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum bis März 2024 einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent gesenkt werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin an. Der reduzierte Steuersatz soll demnach nicht nur für die zusätzliche Gasumlage gelten, sondern für den gesamten Gasverbrauch. Mit dem Schritt würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die staatliche Gasumlage belastet würden, sagte Scholz. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergäben. "Dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung", so Scholz.

Hintergrund ist die Gasumlage, mit der Importeure ab Oktober wegen des Ukraine-Kriegs erhöhte Beschaffungskosten an die Verbraucher weitergeben können. Zahlen müssen dann alle Gasnutzer - und zwar zunächst etwa 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Auf die Umlage fällt zudem Mehrwertsteuer an. Die Bundesregierung wollte das eigentlich verhindern und so dafür sorgen, dass der Staat nicht mitverdient. Nach europäischem Recht ist es aber nicht vorgesehen, auf die Mehrwertsteuer zu verzichten.

Guterres trifft sich mit Selenskyj und Erdogan

Vor einem Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres hat der ukrainische Präsident Selenskyj erneut einen Abzug russischer Truppen aus dem AKW Saporischschja gefordert. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskji, der Rückzug müsse bedingungslos und so bald wie möglich erfolgen. Nur Transparenz und eine kontrollierte Lage garantierten eine Rückkehr zu normaler nuklearer Sicherheit. Guterres, der türkische Staatschef Erdogan und Selenskyj treffen sich heute im westukrainischen Lwiw. Bei den Vermittlungsgesprächen solle neben der Umsetzung des Abkommens zu Getreideexporten auch die "Beendigung des Kriegs auf diplomatischem Wege erörtert" werden, hieß es vorab von türkischer Seite. Guterres und Erdogan hatten Russland und die Ukraine zuletzt Ende Juli bei dem Getreideabkommen zu einer Einigung gebracht. Aus New York hatte es damals geheißen, dass man auf diesem Erfolg aufbauen wolle.

AUDIO: Guterres und Erdogan treffen Selenskyi (6 Min) Guterres und Erdogan treffen Selenskyi (6 Min)

Bundesfamilienministerin warnt vor Kinderarmut

Bundesfamilienministerin Paus (Grüne) warnt angesichts der ökonomischen Folgen des Krieges vor wachsender Kinderarmut in Deutschland. "Die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sind drastisch. Die Gefahr, dass die Kinderarmut zunimmt, ist groß", sagte Paus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müsse die Regierung mit weiteren zielgenauen Entlastungen gegensteuern, betonte die Ministerin. Sie forderte eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.