Stand: 06.08.2022 17:07 Uhr Krieg in der Ukraine: Bundesnetzagentur ruft zu deutlichem Gas-Sparen auf

Die Verbraucher in Deutschland müssen aus Sicht der Bundesnetzagentur deutlich mehr Energie sparen, um eine Gasmangel-Lage im Winter abzuwenden. Behördenchef Müller sagte der "Welt am Sonntag", ein Mangel werde sich nur verhindern lassen, wenn in privaten Haushalten mindestens 20 Prozent weniger Gas verbraucht wird. Müller schloss nicht aus, dass es bei einer Notsituation auch für Wohnungen Auflagen geben könnte. Denkbar sei zum Beispiel, nur noch das Heizen einzelner Räume zu erlauben.

Özdemir will mehr Getreideanbau ermöglichen

Landwirte in Deutschland können angesichts angespannter internationaler Agrarmärkte infolge des Ukraine-Kriegs mehr Flächen zum Getreideanbau nutzen. Dazu sollen die EU-Neuregelungen zu Flächenstilllegung und Fruchtwechsel einmalig ausgesetzt werden. Das sieht ein Kompromissvorschlag von Agrarminister Özdemir (Grüne) vor. Der Bauernverband begrüßte den Schritt und betonte am Sonnabend, der Vorschlag komme in letzter Minute. Die Bauern hätten bereits mit der Anbauplanung für das kommende Jahr begonnen und benötigten Planungssicherheit. Zustimmung kommt auch aus den Ländern sowie von der FDP.

Zweiter Getreidefrachter in Istanbul

Ein Schiff mit 33.000 Tonnen Mais aus der Ukraine ist am Sonnabend zur Inspektion in Istanbul eingetroffen. Dies teilte das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mit. Es ist der zweite Getreidefrachter, seit unter Vermittlung der Türkei ein internationales Abkommen über ukrainische Ausfuhren über das Schwarze Meer erzielt wurde. Zwei weitere Schiffe werden in Kürze erwartet.

AUDIO: General a.D. Ramms: "Stimmung in Russland ist nicht für Verhandlungen" (6 Min) General a.D. Ramms: "Stimmung in Russland ist nicht für Verhandlungen" (6 Min)

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.