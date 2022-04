Stand: 29.04.2022 16:46 Uhr Krieg in der Ukraine: Bund prüft offenbar weitere Waffenlieferung

Offenbar prüft die Bundesregierung aktuell, der Ukraine weitere schwere Waffen zu liefern. Im Gespräch sei die Panzerhaubitze 2000, heißt es aus Sicherheitskreisen. Bei den Haubitzen handelt es sich um Artillerie-Systeme.

Den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Bundesregierung scharf verurteilt. Ein Sprecher nannte das Vorgehen menschenverachtend. Nach ukrainischen Angaben ereigneten sich die Raketenangriffe gestern Abend, als UN-Generalsekretär Guterres noch zu Besuch in Kiew war. Ziel war laut russischem Militär eine Raketenfabrik.

Unterdessen will die ukrainische Regierung heute erneut versuchen, Zivilisten aus dem eingeschlossenen Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit zu bringen. In dem weit verzweigten Areal sollen neben ukrainischen Soldaten auch hunderte Zivilisten seit Wochen ausharren.

Tausende Flüchtlinge kehren offenbar zurück in die Ukraine

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kehren offenbar in ihr Land zurück. Bundesinnenministerin Faeser sagte bei RTL und ntv, pro Tag gingen zurzeit fast 20.000 Menschen aus Polen wieder in die Ukraine. Unter ihnen seien auch Flüchtlinge, die sich in Deutschland aufgehalten hätten. Zahlen dazu gebe es aber nicht. Faeser sagte, sie könne nachvollziehen, dass viele zur Familienzusammenführung wieder zurückgingen. Nach ihren Angaben kommen auch weniger Geflüchtete in Deutschland an. Zurzeit seien es etwa 2.000 täglich. Mitte März seien es noch 15.000 gewesen.