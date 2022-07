Stand: 27.07.2022 20:38 Uhr Krieg in der Ukraine: Bund genehmigt Verkauf von 100 Haubitzen

Die Bundesregierung hat den Verkauf von 100 neuen Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt. Das Unternehmen bestätigte entsprechende Berichte des "Spiegel" und des ZDF. Die Artilleriegeschütze gehören demnach nicht zum aktuellen Bestand der Bundeswehr, sondern müssen erst noch gebaut werden. Das wird Experten zufolge mehrere Jahre dauern. Die geplante Lieferung soll Teil einer langfristigen Unterstützung der Ukraine werden. Laut dem deutschen Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann haben die 100 Haubitzen einen Bestellwert von 1,7 Milliarden Euro.

Polen kauft schwere Waffen in Südkorea

Polen kauft Hunderte Kampfflugzeuge, Panzer und Artilleriegeschütze von Südkorea. Die Verträge für das Rüstungsgeschäft wurden heute in Warschau unterzeichnet. Die ersten zwölf von 48 Kampfflugzeugen sollen 2023 in Polen eintreffen. Gleichzeitig hat CDU-Chef Merz die Bundesregierung bei einem Besuch in Warschau aufgefordert, den sogenannten Ringtausch mit Polen schnell umzusetzen. Ringtausch bedeutet, dass Polen ältere Waffen aus der Sowjetzeit an die Ukraine liefert und dafür von Deutschland Ersatz erhält.

Neuer Versuch für Getreideexporte aus Odessa

Die Getreideexporte aus der Ukraine sollen wieder aufgenommen werden. In Odessa und zwei anderen Standorten sind die Häfen dafür wieder in Betrieb, auch das vereinbarte Kontrollzentrum in Istanbul ist offiziell eröffnet worden. Die Türkei soll die Exporte überwachen. Russland und die Ukraine hatten Ende vergangener Woche sichere Korridore für Frachtschiffe im Schwarzen Meer vereinbart. Kurz danach beschoss das russische Militär allerdings den Hafen in Odessa mit Raketen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.