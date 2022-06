Stand: 13.06.2022 16:45 Uhr Krieg in der Ukraine: Bislang 12.000 getötete Zivilisten

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew bislang mehr als 12.000 Zivilisten ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei Klymenko in einem von der Agentur Interfax-Ukraine veröffentlichten Interview. 75 Prozent der Getöteten seien Männer, zwei Prozent seien Kinder und die restlichen Getöteten seien Frauen. Bei den Todesopfern handele es sich um Zivilbevölkerung, die in keiner Beziehung zum Militär oder den Rechtsschutzorganen gestanden habe, so Klymenko. 1.200 Opfer habe man noch nicht identifizieren können. Mehr als 1.500 Tote wurden nach dem Abzug russischer Truppen Ende März allein im Gebiet um die Hauptstadt Kiew gefunden. Die Vereinten Nationen haben bisher erst 4.300 getötete Zivilisten erfasst.

Ukrainische Armee verliert Kontrolle über Zentrum von Sjewjerodonezk

Die ukrainische Armee hat die Kontrolle über das Zentrum der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes verloren. Nach Angaben des Militärs mussten sich die ukrainischen Soldaten zurückziehen, nachdem russische Truppen die Großstadt mit Artillerie beschossen hatten. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs kontrollieren russische Truppen aktuell mehr als 70 Prozent der strategisch wichtigen Stadt im Osten des Landes. Man versuche, einen humanitären Korridor für Zivilisten auszuhandeln. Die Eroberung von Sjewjerodonezk dürfte die russischen Truppen erheblich bei ihrem Versuch voranbringen, die Kontrolle über den kompletten Donbass zu erlangen.