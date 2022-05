Stand: 12.05.2022 21:54 Uhr Krieg in der Ukraine: Baerbock warnt vor Ernährungskrise

Bundesaußenministerin Baerbock warnt vor einer Ernährungskrise vor allem in Afrika und dem Nahen Osten. Baerbock sagte am Donnerstagabend zum Auftakt des G7-Außenministertreffens in Weißenhaus in Schleswig-Holstein, 25 Millionen Tonnen Getreide seien derzeit in ukrainischen Häfen blockiert. Dieses Getreide werde dringend gebraucht, vor allem von den Ärmsten der Armen. Der "furchtbare völkerrechtswidrige Angriffskrieg" Russlands sei "nicht nur eine tiefe Krise für ganz Europa, sondern eine globale" Krise, sagte sie zum Auftakt des dreitägigen Gipfeltreffens.

VIDEO: Wangels: G7-Gipfel beginnt mit hohen Sicherheitsvorkehrungen (3 Min)

Bundestag erleichtert Zugriff auf Energieunternehmen

Unterdessen stimmte der Bundestag einer Reform des Energiesicherungsgesetzes aus dem Jahr 1975 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP sowie der Linken zu. Der Staat soll dadurch künftig leichter auf Energieunternehmen zugreifen können, wenn erhebliche Engpässe bei der Versorgung drohen. Die AfD lehnte die Pläne ab, die Union enthielt sich. Der Bundesrat muss das Vorhaben noch billigen. Konsequenzen könnte das Gesetz für die PCK-Raffinierie im brandenburgischen Schwedt an der Oder haben, die äußerst wichtig für die Ölversorgung im Osten Deutschlands ist. Sie verarbeitet bisher in erster Linie russisches Öl und gehört mehrheitlich Rosneft Deutschland, einer Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Rosneft. Wenn die "konkrete Gefahr" besteht, dass ein Unternehmen seine Aufgaben nicht erfüllt und eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit droht, kann es mit dem reformierten Gesetz vorübergehend unter Treuhandverwaltung gestellt werden. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird bei Unternehmen der kritischen Infrastruktur als letztes Mittel auch die Möglichkeit einer Enteignung geschaffen.

Russland warnt Finnland vor NATO-Beitritt

Russland hat Finnland vor Konsequenzen gewarnt, sollte es seinen neutralen Status aufgeben und der NATO beitreten. Das Außenministerium in Moskau erklärte, ein solcher Schritt würde den Beziehungen mit Finnland schweren Schaden zufügen. Russland würde gezwungen sein, zu reagieren - militärisch-technisch sowie mit anderen Maßnahmen, um wachsende Bedrohungen für seine nationale Sicherheit zu stoppen. Zuvor hatte sich die finnische Führung für einen unverzüglichen NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen.

AUDIO: Kommentar: Finnland und die NATO - mehr als eine Allianzfreundschaft (4 Min) Kommentar: Finnland und die NATO - mehr als eine Allianzfreundschaft (4 Min)