Stand: 07.07.2022 17:15 Uhr Krieg in der Ukraine: Baerbock setzt auf Isolierung Russlands

Bundesaußenministerin Baerbock hat für das G20-Treffen auf Bali ein gemeinsames Signal der G7-Runde führender demokratischer Wirtschaftsmächte gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angekündigt. Der Krieg habe nicht nur die Ukraine in ein Desaster gestürzt, "sondern die Welt komplett aus den Fugen gehoben", sagte die Grünen-Politikerin vor den G20-Beratungen am Freitag in Indonesien. Mit ihren Amtskollegen sei Baerbock nach Bali gereist, um deutlich zu machen, dass man Russland nicht die internationale Bühne überlasse. Zudem lasse man nicht zu, dass der russische Präsident Putin die Welt in ein Chaos stürze, so Baerbock. Am Rande der offiziellen G20-Verhandlungen werde es von ihr und den anderen G7-Vertretern keine der sonst üblichen bilateralen Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow geben. Auch das sonst übliche offizielle Gruppenfoto sei dieses Mal nicht geplant.

UNO: Armut nimmt wegen Preissteigerungen zu

Durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise sind nach UN-Angaben weltweit 71 Millionen Menschen in Armut abgerutscht. Sie müssten mit weniger als vier Euro pro Tag und Person auskommen, heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen. Besonders stark betroffen sind demnach Länder wie etwa Armenien, Usbekistan, Äthiopien, Sudan, Haiti und Pakistan. Sie sollten nun mit Direktzahlungen unterstützt werden. Ein solches Vorgehen sei effizienter als Steuersenkungen oder pauschale Energiesubventionen.