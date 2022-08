Stand: 28.08.2022 06:50 Uhr Krieg in der Ukraine: Baerbock sagt noch jahrelange Unterstützung zu

Außenministerin Baerbock hat der Ukraine langfristige Unterstützung im Krieg gegen Russland versprochen. Die Grünen-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", man müsse davon ausgehen, dass das Land auch im nächsten Sommer noch schwere Waffen brauche. Deutschland unterstütze die Ukraine finanziell und militärisch so lange es nötig sei. "Für mich ist klar: Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung und wir unterstützen sie finanziell und militärisch - und zwar so lange es nötig ist. Punkt", sagte Baerbock. Sie mahnte, die Welt müsse sich "darauf einstellen, dass dieser Krieg noch Jahre dauern könnte". Schließlich habe die russische Regierung leider "von ihrer fixen Idee, die Ukraine und ihre Menschen zu unterwerfen, nicht abgelassen". Baerbock hat auch nochmals vor sozialen Schieflagen wegen fehlender Gaslieferungen gewarnt. Die Spaltung Europas gehöre zu Putins Kriegsstrategie.

AUDIO: Diskussion über Gasumlage und Entlastungen (4 Min) Diskussion über Gasumlage und Entlastungen (4 Min)

Weiter Kritik an Gasumlage

Die geplante Gasumlage steht sowohl in der Opposition als auch in der Koalition weiter in der Kritik. CDU-Chef Merz warf Bundeswirtschaftsminister Habeck (Die Grünen) Fehler bei der Ausgestaltung vor. Mit dieser Umlage werde Habeck seine erste große Niederlage erleiden, sagte Merz beim Landesparteitag in Niedersachsen. Der FDP-Energieexperte Kruse forderte Nachbesserungen. Die Umlage müsse so zugeschnitten werden, dass nur diejenigen Unternehmen profitierten, die durch die gedrosselten russischen Gaslieferungen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten seien. Für SDP-Chef Klingbeil sei nun "wichtig, dass wir die handwerklichen Fehler, die bei der Gasumlage passiert sind, gemeinsam ausräumen". Auch für ihn seien die Kriterien, wann ein Unternehmen Geld aus der Umlage bekommt, bislang nicht nachvollziehbar. Er sprach sich angesichts hoher Energiepreise abermals für eine Übergewinnsteuer aus. Die Einnahmen könnten an Menschen mit geringen Einkommen weitergegeben werden.



Der Dachverband der Energiewirtschaft sowie das Arbeitgeber-nahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) verteidigten die Gasumlage, rieten aber ebenfalls zu Nachbesserungen. Im Gegensatz dazu positionierten sich Grünen-Politiker Hofreiter sowie der Deutsche Mieterbund und das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Sie appellierten, die Gasumlage ganz fallen zu lassen. Die IG Metall fordert einen Preisdeckel für Strom und Gas. Habeck sicherte zu, seine bisherigen Pläne für die Umlage noch einmal überprüfen zu wollen.

Habeck geht von Wohlstandsverlust aus

Wirtschaftsminister Habeck rechnet nach eigenen Worten für das nächste halbe Jahr mit erheblichen Wohlstandsverlusten wegen hoher Energiepreise. Habeck äußerte sich in Flensburg mit Blick auf die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein Mitte Mai. Die Strompreise würden sich nach Schätzungen für die Bürger zum Winter verdoppeln und die Wärmepreise verdrei- bis vervierfachen. Es gehe nicht um Hunderte, sondern um Tausende von Euro für den durchschnittlichen Verbrauch einer Familie. Die Regierung arbeite an Lösungen, um sie aufzufangen - das werde aber nicht für alle und nicht zu hundert Prozent gelingen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.