Stand: 06.06.2022 13:23 Uhr Krieg in der Ukraine: Auch Briten wollen Raketenwerfer liefern

Trotz Warnungen von Russlands Staatschef Putin will auch Großbritannien Langstrecken-Raketenwerfer an die Ukraine liefern. Laut Verteidigungsministerium können mit dem Waffensystem Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung getroffen werden - damit übertrifft es die Reichweite russischer Raketen. Auch die USA hatten entsprechende Lieferungen an die Ukraine angekündigt. Kremlchef Putin warnte den Westen vor Konsequenzen. Die Aufrüstung der Ukraine werde den Krieg nur verlängern.

Selenskyj besucht Frontgebiet

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Soldaten nahe der Front im Osten des Landes besucht. Er hielt sich nach eigenen Angaben wenige Kilometer südlich der zur Zeit besonders umkämpften Stadt Sjewjerodonezk auf. Zwei Videos zeigen Selenskyj, wie er in einer Art Bunker mit Kämpfern spricht und ihnen Auszeichnungen verleiht. Laut Regionalverwaltung hat die Ukraine etwa die Hälfte der Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Der Gouverneur erwartet demnach aber für die kommenden Tage eine große russische Gegenoffensive.