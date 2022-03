Krieg in Ukraine: Weiter Verwirrung um Zahlungen für russisches Gas Stand: 31.03.2022 16:27 Uhr Präsident Putin hat angeordnet, dass Zahlungen westlicher Staaten für russisches Gas ab morgen über die Gazprom-Bank laufen müssen - unklar ist, ob auch direkt in Rubel gezahlt werden muss. In der Ukraine laufen die Bemühungen für Evakuierungen in Mariupol weiter. Die News im Überblick.

Kremlchef Putin hat mit Wirkung zu morgen angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die "unfreundlichen" Länder eingestellt, sagte Putin im russischen Staatsfernsehen. Unklar ist, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte heute, dass Deutschland die laufenden Verträge geprüft habe und für die Gaslieferungen weiter in Euro beziehungsweise Dollar zahlen werde. Dieses Prozedere hatte der russische Präsident gestern laut Regierungssprecher Hebestreit in einem Telefonat Scholz auch zugesichert.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Donnerstagnachmittag (4 Min) Die Lage in der Ukraine am Donnerstagnachmittag (4 Min)

Rotes Kreuz offenbar auf dem Weg nach Mariupol

In der belagerten Hafenstadt Mariupol will das Internationale Rote Kreuz die Evakuierung von dort eingeschlossenen Zivilisten organisieren. Mehrere Teams seien auf dem Weg dorthin, hieß es. Russland habe dem zugestimmt. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk sagte, ein Konvoi aus 45 Bussen sei auf dem Weg, um Einwohner aus der Stadt zu holen. Zuvor hatte Russland eine Feuerpause in Aussicht gestellt. In den vergangenen Tagen waren Evakuierungsversuche aus der stark zerstörten Stadt mehrfach gescheitert.

Einem ukrainischen Unterhändler zufolge sollen die Verhandlungen mit Russland über die Forderungen beider Staaten für einen möglichen Waffenstillstand am Freitag per Videokonferenz weitergeführt werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

