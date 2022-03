Krieg in Ukraine: Melnyk fordert mehr Waffen aus Deutschland Stand: 25.03.2022 17:39 Uhr Ukraines Botschafter Melnyk hat seine Forderung nach mehr Waffen aus Deutschland und einem Energie-Embargo gegen Russland bekräftigt. Moskau teilte mit, sich in der Ukraine nun "auf die Befreiung des Donbass" zu konzentrieren. Die News im Überblick.

Im Interview auf NDR Info sagte Melnyk, er hoffe darauf, dass die Bundesregierung einen ein- bis zweimonatigen Importststopp für Öl und Gas aus Russland unterstützt. "Das wäre etwas, was uns Ukrainern wirklich unter die Arme greifen würde." Ein solches Embargo der EU könne helfen, "dass die Putin'sche Kriegsmaschinerie zum Ersticken kommt". Es reiche nicht aus, dass die Bundesregierung Gaslieferungen nicht - wie von Russland gefordert - in Rubel bezahlen wolle. Melnyk sagte zudem, sein Land sei dankbar für die Waffen, die man aus Deutschland erhalten habe. "Aber Deutschland könnte viel mehr tun." Es gebe eine lange Liste von Kriegsgeräten, die sein Land brauche. "Das alles kann Leben retten", so Melnyk.

2024 soll Deutschland weitgehend unabhängig von russischer Energie sein

Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck sagte in Berlin, es gebe Erfolge auf dem Weg zu weniger Gas-, Öl- und Kohleimport aus Russland. Zum Herbst hin könne Deutschland komplett auf russische Kohle verzichten. Beim Öl erwarte er eine Halbierung zum Sommer hin. Beim Gas könne es gelingen, bis zum Sommer 2024 bis auf wenige Anteile unabhängig von russischen Lieferungen zu werden, sagte der Grünen-Politiker.

Russland will sich offenbar auf Donbass konzentrieren

Die russischen Streitkräfte konzentrieren sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei ihrem Vorgehen in der Ukraine künftig auf den Donbass. Das Gebiet im Osten des Landes solle "befreit" werden, erklärte das Ministerium. Die ersten bei dem militärischen "Sondereinsatz" in der Ukraine gesetzten Ziele seien erreicht und die "ukrainischen Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden", sagte der stellvertretende Generalstabschef Rudskoj.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

