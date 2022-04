Krieg in Ukraine: Fluchtkorridor aus Mariupol soll geöffnet werden Stand: 01.04.2022 06:23 Uhr Das Internationale Rote Kreuz will die Evakuierung organisieren. Von heute an müssen Zahlungen westlicher Staaten für russisches Gas über die Gazprom-Bank laufen und in Rubel erfolgen. Die News im Überblick.

In der belagerten Hafenstadt Mariupol will das Internationale Rote Kreuz heute zu Beginn der sechsten Woche des Krieges in der Ukraine die Evakuierung von dort eingeschlossenen Zivilisten organisieren. Der humanitäre Korridor in die Stadt Saporischschja werde am Vormittag geöffnet, heißt es aus Moskau. Man folge damit einer Bitte Deutschlands und Frankreichs. Die ukrainische Regierung schickt einen Konvoi mit 45 Bussen. Er sei in der Nacht allerdings von russischen Streitkräften aufgehalten worden. Bislang sind Evakuierungsversuche in Mariupol weitgehend gescheitert. Laut einem ukrainischen Unterhändler sollen die Verhandlungen mit Russland über die Forderungen beider Staaten für einen möglichen Waffenstillstand als Videokonferenz fortgesetzt werden.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Donnerstagabend (9 Min) Die Lage in der Ukraine am Donnerstagabend (9 Min)

Russisches Gas nur noch gegen Rubel

Gas-Lieferungen aus Russland dürfen von heute an nur noch in Rubel bezahlt werden. Präsident Putin hat nach eigenen Angaben ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Danach müssen ausländische Unternehmen ein Konto bei der russischen Gazprom-Bank eröffnen. Auf dieses Konto überweisen sie ihre Gasrechnungen wie gewohnt in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schickt den Betrag in der russischen Landeswährung weiter an Gazprom. Experten zufolge ist noch unklar, was dies für Folgen haben wird. So ist zum Beispiel fraglich, zu welchem Wechselkurs die russische Bank in Rubel umrechnet und was dies für den Gaspreis bedeutet.

Russland konzentriert sich auf Osten und Süden der Ukraine

Die russische Armee konzentriert sich derweil offenbar immer mehr auf den Osten und Süden der Ukraine. Laut ukrainischen Behörden wird zum Beispiel die Großstadt Charkiw weiter beschossen. In den anderen Regionen im Osten versuche Russland, Verwaltungen aufzubauen. Das britische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben registriert, dass russische Truppen von Georgien in die Ukraine verlegt werden. Damit solle offenbar die Invasion verstärkt werden. In der Hauptstadt Kiew hat sich die Lage dagegen entspannt. Ukrainische Behörden melden außerdem, dass die russische Armee das Gelände der Atomruine Tschernobyl verlassen hat.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

