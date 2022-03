Krieg in Ukraine: Biden trifft ukrainische Minister in Warschau Stand: 26.03.2022 12:49 Uhr US-Präsident Biden ist in Warschau mit Vertretern der ukrainischen Regierung zusammengetroffen. Frankreichs Präsident Macron will mit Griechenland und der Türkei die Evakuierung der umkämpften Hafenstadt Mariupol vorantreiben. Die News im Überblick.

US-Präsident Biden ist in Polen persönlich mit dem Außen- und dem Verteidigungsminister der Ukraine zusammengetroffen. Nach Angaben des Weißen Hauses nahm Biden am Sonnabend in Warschau Gespräche mit Außenminister Kuleba und Verteidigungsminister Resnikow auf. Auch Pentagonchef Austin und US-Außenminister Blinken nahmen an den Gesprächen teil. Es war Bidens erstes persönliches Treffen mit hochrangigen Vertretern der Regierung in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als einem Monat. Als bemerkenswert wurde angesehen, dass Kuleba und Resnikow für die Zusammenkunft ihr Land verlassen konnten.

AUDIO: Biden in Warschau: Mühsame Wiederannäherung (3 Min) Biden in Warschau: Mühsame Wiederannäherung (3 Min)

Schwere Kämpfe um Cherson

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums kämpfen die ukrainischen Streitkräfte unterdessen darum, die wichtige Stadt Cherson im Süden von den Russen zurückzuerobern. Das russische Militär habe keine so feste Kontrolle mehr über die Stadt wie zuvor, weswegen Cherson nun wieder als "umkämpftes Gebiet" zu bewerten sei.

AUDIO: Ex-General: Russische Armee begeht Kriegsverbrechen (6 Min) Ex-General: Russische Armee begeht Kriegsverbrechen (6 Min)

Macron will bei Evakuierung von Mariupol helfen

Frankreich will mit der Türkei und Griechenland eine "humanitäre Aktion" starten, um Menschen aus der umkämpften ostukrainischen Stadt Mariupol zu retten. Präsident Macron sagte, es gehe darum "all jene zu evakuieren, die Mariupol verlassen wollen". Er werde dazu in Kürze erneut mit Russlands Präsident Putin sprechen, "um Einzelheiten auszuarbeiten". Er hoffe, möglichst viele Akteure "in diese Operation einbeziehen zu können" und wolle erreichen, dass die Evakuierung in den kommenden Tagen beginnt, sagte Macron. Der ukrainische Präsident Selenskyi warf Russland erneut vor, Hilfe für Zivilisten in der eingeschlossenen Hafenstadt zu blockieren. Die Lage sei weiterhin "absolut tragisch", erklärte Selenskyi in einer Videobotschaft. Bislang sei es gelungen, etwas mehr als 26.000 Zivilisten zu evakuieren.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Lambrecht verteidigt späte Waffenlieferungen Die Verteidigungsministerin findet es richtig, auf dem Verhandlungsweg versucht zu haben, den Krieg abzuwenden. "Man mag das rückblickend naiv nennen." Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.03.2022 | 12:30 Uhr