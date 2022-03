Krieg in der Ukraine: Biden bezeichnet Putin als "Schlächter" Stand: 26.03.2022 21:13 Uhr US-Präsident Biden hat in Warschau Polens Präsident Duda und Vertreter der ukrainischen Regierung getroffen. In mehreren Reden übte Biden scharfe Kritik an Russlands Präsident Putin wegen des Angriffs auf die Ukraine. Die News im Überblick.

Biden bezeichnete Putin als "Schlächter" und sagte in einer anderen Rede: "Dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben." Kreml-Sprecher Peskov erwiderte, dies sei nicht Bidens Entscheidung, der russische Präsident sei von Russen gewählt. "Persönliche Beleidigungen" schränkten die Möglichkeit von Kontakten weiter ein, so Peskov. Kurz darauf stellte ein Sprecher des US-Präsidenten klar, dass Biden mit seinen Äußerungen keinen Regimewechsel in Russland gefordert habe. Biden habe lediglich gemeint, dass Putin keine Macht auf seine Nachbarländer oder die Region ausüben dürfe.

Biden würdigt Polens Engagement für Flüchtlinge im Ukraine-Krieg

Zuvor hatte Biden bei seinem Besuch in Polen das Engagement des Landes bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine gelobt. Polen übernehme eine große Verantwortung in der aktuellen Krise, sagte Biden. Er versprach den NATO-Mitgliedsländern, dass der Bündnisfall-Artikel der NATO für die USA "eine heilige Verpflichtung" sei. Der US-Präsident reagierte damit auf wachsende Sicherheitsbedenken in osteuropäischen Ländern angesichts von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Raketenangriffe auf Lwiw - Hilfe für Mariupol versprochen

Bei russischen Raketenangriffen auf ein Stadtviertel von Lwiw im Westen der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden mehrere Menschen verletzt worden. Auch um die Hafenstadt Mariupol wurde am Sonnabend nach Angaben beider Kriegsparteien weiter heftig gekämpft. Der ukrainische Generalstab erklärte, die russische Armee beschieße aus der Luft und mit Artillerie zivile und militärische Objekte und versuche, in das Stadtzentrum vorzudringen. Frankreich hatte am Freitag angekündigt, gemeinsam mit der Türkei und Griechenland eine "humanitäre Aktion" zu starten, um Menschen aus der belagerten Stadt zu retten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Lambrecht verteidigt späte Waffenlieferungen Die Verteidigungsministerin findet es richtig, auf dem Verhandlungsweg versucht zu haben, den Krieg abzuwenden. "Man mag das rückblickend naiv nennen." Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.03.2022 | 12:30 Uhr