Kontaminiertes Löschwasser: Fischsterben in der Hase Sendung: NDR Info | 27.07.2020 | 16:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 03.08.2020

Bei einem Brand in einer Industriehalle in Osnabrück ist offenbar kontaminiertes Löschwasser in die Hase gelaufen. Mehr als 1.000 Kilogramm tote Fische wurden bislang aus dem Fluss geborgen.