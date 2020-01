Stand: 30.01.2020 10:38 Uhr

Konjunktur schwächelt: Mehr Arbeitslose im Norden

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar 2020 gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zählte 2,426 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das 20.000 Erwerbslose mehr und 198.000 mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 5,3 Prozent. Zum Jahresanfang steigt die Erwerbslosigkeit meist an, da befristete Verträge auslaufen oder Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden.

In Niedersachsen schwächelt die Konjunktur

Das neue Jahr begann auch in Niedersachsen mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. 230.000 Menschen waren im Januar arbeitslos gemeldet. Das waren 8,3 Prozent mehr als im Dezember, aber 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent.

Laut Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, macht sich seit einigen Monaten die abgeschwächte Konjunktur bemerkbar. In der Industrie würde weniger Personal nachgefragt. "Im verarbeitenden Gewerbe gibt es fast 13 Prozent weniger freie Stellen als vor einem Jahr, in der Logistikbranche 16 Prozent und in der Zeitarbeit sogar knapp 19 Prozent."

Insgesamt gibt es in Niedersachsen derzeit 66.000 freie Stellen, knapp elf Prozent weniger als vor einem Jahr.

Schleswig-Holstein: Langzeitarbeitslosigkeit sinkt überdurchschnittlich

In Schleswig-Holstein liegt die Arbeitslosigkeit weiter unter dem Niveau des Vorjahres. Derzeit sind dort 85.800 Menschen ohne festen Job. Das ist der niedrigste Stand in einem Januar seit 1981. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent, nach 5,6 Prozent vor einem Jahr. Im Vergleich zum Dezember gab es einen saisonal bedingten Anstieg um 0,4 Prozentpunkte.

Als besonders positiv wertet Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich gesunken ist: um 1.500 oder 5,7 Prozent. Mit Blick auf die kommenden Monate unterstrich sie: "Sollte es nicht zu einem starken und längeren Wintereinbruch kommen, gehe ich davon aus, dass wir im übernächsten Monat - bei der Bekanntgabe der März-Zahlen - von einem Abbau der Arbeitslosigkeit nicht nur gegenüber dem Vorjahr, sondern auch gegenüber dem Vormonat berichten können."

Mecklenburg-Vorpommern: Betriebe halten ihr Personal

Auch in Mecklenburg-Vorpommern stieg die Erwerbslosenzahl im Vergleich zum Vormonat: um 5.400 auf 63.500 Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,7 Prozent, im Januar 2019 lag sie bei 8,5 Prozent. Im Vorjahresvergleich sank die Arbeitslosenzahl um 5.900 Personen oder 8,5 Prozent auf 63.500 Menschen. Margit Haupt-Koopmann erklärt den positiven Trend mit der Personalpolitik der Betriebe: So sei die Zahl der Arbeitslosmeldungen aus Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt im Vergleich zum Januar des Vorjahres um 750 oder 8,0 Prozent zurückgegangen. Dies zeige: Die Betriebe hielten ihr Personal.

Saisonal bedingt stieg die Erwerbslosenzahl im Vergleich zum Dezember um 5.400 Personen (+9,3 Prozent) an. Ursache sind laut Haupt-Koopmann Auftragsrückgänge im Straßen- und Gartenbau, das eingeschränkte Tourismusgeschäft sowie auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende. Ähnlich wie in Schleswig-Holstein ging auch im Nordosten die Lanzeitarbeitslosigkeit zurück.

Hamburg: Drastischer Rückgang bei offenen Stellen

In Hamburg stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent auf 68.161 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt mit 6,4 Prozent 0,4 Prozentpunkte über dem Wert vom Dezember und um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Begründet sei der Anstieg mit der Lösung von Arbeitsverhältnissen und dem Auslaufen befristeter Beschäftigungsverhältnisse zum Jahresende, erklärte Sönke Fock von der Arbeitsagentur Hamburg.

Einen drastischen Rückgang vermeldet die Arbeitsagentur Hamburg bei den gemeldeten Arbeitsstellen: Nur 11.165 Arbeitsstellen waren im Januar 2020 gemeldet, ein Jahr vorher waren es noch 34 Prozent mehr.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Januar 2020 Dezember 2019 Januar 2019 Niedersachsen 230.000 5,3 % 212.400 4,9% 233.700 5,4 % Schleswig-

Holstein 85.800 5,4 % 79.000 5,0% 86.700 5,6 % Mecklenburg-

Vorpommern 63.500 7,7 % 58.100 7,1% 69.400 8,5 % Hamburg 68.100 6,4 % 64.100 6,0% 65.900 6,3 % Bund 2.426.000 5,3 % 2.227.000 4,9% 2.405.600 5,3 %

