Stand: 09.04.2020 17:00 Uhr

Schluss mit dem Durcheinander bei Corona-Regeln!

Ein Kommentar von Verena Gonsch, NDR Info

Föderalismus schön und gut, aber dieses Durcheinander ist niemandem mehr zu vermitteln! In einem Bundesland darf ich ein Buch auf einer Bank lesen, im anderen ist das angeblich strafbar. Hundert Kilometer weiter kann ich mit zehn Menschen im Schrebergarten sitzen, wieder woanders zahle ich dafür ein Bußgeld. Was denn nun? Auch gutwillige Zeitgenossen haben momentan große Probleme, ihren Osterspaziergang oder das Familien-Essen am Wochenende zu planen. Es kann nicht sein, dass man stündlich die Nachrichten verfolgen muss, um zu wissen, welcher Ausflug möglich ist oder für wie viele Menschen man den Tisch decken darf.

Gratulation an uns alle für so viel Selbstdisziplin!

Dieser Unmut vor Ostern ist auch deshalb so schade, weil wir alle in den letzten Wochen so unglaublich viel Solidarität gezeigt haben. Solidarität mit denen, die diese Krankheit besonders betrifft, mit den Senioren und mit den Kranken dieser Gesellschaft. Hut ab! Ich persönlich hätte das noch vor einigen Wochen nicht für möglich gehalten, und so geht es vielen. Deshalb: Gratulation an uns alle für so viel Selbstdisziplin! Die Ausdauer und die Opfer haben sich gelohnt.

Ohne Kontaktsperre sähe es viel schlimmer aus

Das lässt sich jetzt schon an den Zahlen ablesen. Die italienischen Verhältnisse, die viele für dieses Osterwochenende vorhergesagt haben, werden jetzt und hier nicht eintreten. Wir sind auf einem guten Weg, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und das Virus in Schach zu halten. Das haben wir alle mit unserem Verhalten erreicht. Ohne die Kontaktsperre sähe es jetzt viel, viel schlimmer aus. Es ist richtig, dass die Politiker immer wieder betonen, dass wir trotzdem Abstand halten und vorsichtig sein müssen. Ich glaube, wir haben alle begriffen, dass wir sehr lange nicht mehr zur Normalität übergehen werden und dieser etwas surreale Zustand noch einige Monate andauert.

Weitere Informationen Corona: Gericht kippt Oster-Reisebeschränkungen in MV Die verschärften Corona-Reisebeschränkungen zu Ostern für Einheimische in Mecklenburg-Vorpommern sind vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald gekippt worden. Das gab das Gericht am Nachmittag bekannt. mehr

Die Verantwortlichen müssen jetzt Klartext reden

Trotzdem ist diese Solidarität nicht endlos abrufbar. Das zeigt die gereizte Stimmung an einigen Landesgrenzen im Norden und die erschreckende Zunahme der häuslichen Gewalt und der Aggression im häuslichen Umfeld. Umso wichtiger erscheint mir, dass die Verantwortlichen jetzt Klartext reden. Ostern müssen wir noch vorsichtig sein, natürlich, das ist ja auch im Interesse jedes Einzelnen. Aber spätestens für die Zeit nach dem 20. April müssen wir sehr bald wissen: Wo ist es denkbar, dass Kitas und Schulen zumindest in Teilen wieder öffnen? Wie sieht es mit den Geschäften aus? Wird die Kontaktsperre aufgehoben? Können sich Gruppen von bis zu 20 Menschen wieder treffen?

Eindeutige Signale sind nötig

Gerade heute sind wieder zwei wissenschaftliche Studien erschienen, die für diesen Weg Mut machen. Schluss mit der strikten Kontaktsperre in spätestens zwei Wochen und die regulierte, vorsichtige Öffnung der Gesellschaft. Wenn wir alle diesen Weg nachvollziehen können, werden wir ihn auch weiter mit Disziplin und Ausdauer mittragen. Dazu brauchen wir aber eindeutige Einschätzungen und Signale - gerade an diesem Osterwochenende, einer kleinen Atempause in diesen anstrengenden und aufwühlenden Zeiten.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Kaum Reisende am Hamburger Hauptbahnhof NDR Info - 09.04.2020 14:00 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof ist von Osterreiseverkehr keine Spur. Die Bahnhofshalle ist während der Corona-Pandemie deutlich leerer als sonst. Doch der Betrieb geht weiter.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 09.04.2020 | 17:08 Uhr