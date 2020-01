Stand: 27.01.2020 17:20 Uhr

"Formelhaftes Reden erreicht die Menschen nicht"

Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten Soldaten der Roten Armee die Konzentrationslager von Auschwitz. Mindestens 1,1 Millionen Menschen hatten die Nazis dort zuvor ermordet. Seit 1996 ist der 27. Januar Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Ein Kommentar von Wolfgang Müller

Gedenktage wie heute sind notwendig, aber sie sind auch ein Problem. Denn diese Gedenktage versteifen sozusagen. Da werden in immer ähnlichen Formulierungen immer ähnliche Dinge gesagt. Es geht um Lehren aus der Geschichte, um die Erinnerung als Verpflichtung für die Zukunft, um ein "Wehret den Anfängen!"

Das formelhafte Reden erreicht die Menschen nicht

Das ist alles richtig, und man ist damit scheinbar immer auf der sicheren Seite. In Wahrheit aber ist dieses formelhafte Reden eine Gefahr. Denn es kann die Menschen nicht erreichen, sie wenden sich ab, es gibt Gegenreaktionen selbst von Jugendlichen, die nicht den geringsten Hang nach rechts haben. Aber sie können es nicht mehr hören.

Es fehlen die richtigen Geschichten

Wie schnell bei diesem Thema die Sprache ins Formelhafte rutscht, sieht man sogar heute wieder. Überall ist die Rede vom "Jahrestag der Befreiung von Auschwitz". Das ist auch nicht falsch. Aber auch hier verbindet mit dieser Überschrift kaum jemand eine richtige Geschichte. Hat die Rote Armee an diesem Tag das Lager angegriffen und die Deutschen mussten zurückweichen? Nein. An diesem 27. Januar 1945 waren die Deutschen schon lange weg. Sie hatten sich schon zehn Tage vorher davongemacht. Einen Großteil der Häftlinge nahmen sie mit auf die sogenannten Todesmärsche. In Auschwitz blieben nur die Kranken zurück. Die tauten die gefrorene Suppe aus den SS-Baracken auf, sie konnten sogar das Lager verlassen, weil ja die deutschen Wachen längst weg waren. In manchen Betten lagen Tote, niemand hatte die Kraft, sie zu bestatten. Dann kamen die Russen.

Reale, furchtbare Geschichten, erlebt von Menschen

Das ist nur eine unter Hunderten Geschichten, die sich an einem Tag wie heute erzählen lassen. Diese Erzählungen aber sind es allein, die klarmachen können: Es geht hier nicht um ein historisches Ritual oder eine nationale Pflichtübung, es geht um reale Geschichte, erlebt von Menschen aus Fleisch und Blut. Furchtbare Geschichten wie diese aus Auschwitz. Aber auch ermutigende, fast spannende Geschichten wie die, die unser Korrespondent aus Belgien dieser Tage erzählte. Dort gab es ein kleines, wild entschlossenes Trio, das einen ganzen Deportationszug stoppte. Die drei brachten mit allerhand windigen Lichtsignalen diesen Zug Richtung Auschwitz in einem Wald zu stehen. Dann öffneten sie von außen die Türen, und fast alle kamen davon; kaum irgendwo haben so viele Juden überlebt wie in Belgien.

Keine Dauerbeschallung mit dem Immergleichen

Solche Geschichten können die Vergangenheit wieder aufschließen. Sie können mehr erreichen als die Dauerbeschallung mit großen Worten und die Wiederholung des Immergleichen. Insofern: Gedenktage ja, sie sind ein Zeichen für das, was wir als Nation im Guten wie im Schlechten für bedeutsam halten. Aber die eigentliche Erinnerung muss in den Schulen und Familien leben. Und das kann sie auch, selbst wenn die Zeitzeugen nicht mehr sprechen werden. Wie es im Lager Auschwitz in jenem Januar '45 zuging, hat uns übrigens Primo Levi geschildert. Wer das liest, was der italienische Chemiker und Auschwitz-Häftling gleich nach Kriegsende so nüchtern wie in einem Labor beschrieben hat, dem muss man keine moralischen Vorträge über die Hitler-Zeit mehr halten.

