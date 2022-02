Kann Cannabis-Legalisierung den Schwarzmarkt austrocknen? Stand: 08.02.2022 00:00 Uhr Die Ampel-Koalitionäre gehen davon aus, dass im Falle einer Cannabis-Legalisierung durch kontrollierte Produkte mit dem Gütesiegel "Made in Germany" der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden kann. Doch lässt sich so der organisierten Kriminalität die Geschäftsgrundlage für den Haschisch-Verkauf entziehen?

von Nadja Mitzkat

Fabian (Name geändert) geht zu seiner Tasche, öffnet sie und zieht ein kleines, durchsichtiges Plastiktütchen mit getrockneten Cannabis-Blüten heraus. Der 23-Jährige, der eigentlich anders heißt, verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Cannabis und anderen Drogen.

Er will den Unterschied zwischen sauberem und verunreinigtem Gras erklären. "Wenn Du Dir hier die Knolle anguckst, die ist ziemlich gepresst. Die Knollen sind von innen meistens sogar noch nass. So sind sie schwerer. Und siehst Du die weißen Staubpartikel, die da drauf sind?"

Der 23-Jährige erklärt, dass das Reste von Vogelsand oder Klebstoff seien. Das würden sie oft unter die Cannabis-Blüten mischen. So werde das Gras schwerer und das Geschäft profitabler. Auch Haarspray komme zum Einsatz, damit das Cannabis "harziger" und damit hochwertiger wirke.

Legales Cannabis soll Dealern die Geschäftsgrundlage entziehen

Gestrecktes und verunreinigtes Cannabis - wenn es nach dem Willen von Dirk Heidenblut geht, gehört das bald der Vergangenheit an. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen ist drogenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Grünen und FDP will er in den kommenden Monaten einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung erarbeiten.

Videos 7 Min Unterschätzte Gefahr: So wirkt Cannabis auf Gehirn und Körper Cannabis ist in Deutschland die meistkonsumierte illegale Substanz. Wir erklären die Entwicklung des Drogenkonsums, die Folgen und was man dagegen tun kann. 7 Min

Lange war im Zusammenhang mit der Legalisierung nur von der "Abgabe von Cannabis in lizensierten Geschäften die Rede". So steht es auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Was das konkret bedeuten wird, steht nun fest: Anbau, Weiterverarbeitung, Großhandel und Verkauf - all das soll zukünftig in Deutschland stattfinden.

Sein Ziel sei es, so der SPD-Politiker Heidenblut, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in Zukunft staatlich-lizensierte und geprüfte Cannabis-Produkte erwerben könnten - ohne zusätzliche Gesundheitsrisiken durch Verunreinigungen. So könne auch der Schwarzmarkt deutlich eingedämmt werden. Laut Heidenblut bestünde mit der Einführung legaler Konsum-Möglichkeiten für die Menschen keine Notwendigkeit mehr, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Perspektivisch sei es sein Ziel, dass nur noch die legalen Wege genutzt würden. Doch wie realistisch ist das?

FAQ: Was Sie zur Cannabis-Legalisierung wissen müssen

Warum wollen SPD, Grüne und FDP die Legalisierung? Die Ampel-Koalitionäre versprechen sich von der Legalisierung mehrere Dinge: Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen vor verunreinigtem Cannabis geschützt werden und die Jugendlichen durch die Altersgrenze am Konsum gehindert werden. Durch die Entkriminalisierung sollen Polizei und Justiz entlastet und der Schwarzmarkt eingedämmt werden. Die eingesparten Gelder bei Polizei und Justiz und die Einnahmen durch Steuern und Lizenzen sollen in die Präventionsarbeit und den Schutz von Jugendlichen fließen. Wie genau soll die Legalisierung erfolgen? Im Koalitionsvertrag ist von der "kontrollierten Abgabe" an Erwachsene in "lizensierten Geschäften" die Rede. Klar ist also: Verkauft wird nur an Menschen ab 18 Jahren. Die SPD wollte das zunächst in Modell-Projekten erproben. Diese Idee ist aber nun vom Tisch. Aus Koalitionskreisen heißt es, dass man sich bereits darauf geeinigt habe, direkt mit der "kanadischen Lösung" zu starten: Anbau, Weiterverarbeitung, Großhandel und Handel werden gleichzeitig legalisiert und dürfen nach Einführung des Gesetzes in Deutschland stattfinden. Welche Unklarheiten bei der Umsetzung gibt es noch? Viel mehr als das ist noch nicht bekannt. SPD, FDP und Grüne müssen sich über viele Fragen noch Gedanken machen. Etwa darüber, wie sie die entsprechende Infrastruktur möglichst schnell zum Laufen bekommen. Da stellen sich zum Beispiel folgende Fragen: Wer bekommt unter welchen Umständen eine Lizenz für den Anbau? Und wie muss der abgesichert werden? Die Grünen können sich etwa den Anbau auf umzäunten Feldern im Freien vorstellen. Die FDP favorisiert dagegen bewachte Gewächshäuser. Umstritten ist ebenfalls, ob Cannabis auch zu Hause angebaut werden darf. Ebenso unklar ist noch, wieviel Cannabis man maximal besitzen darf und ob auch gentechnisch verändertes Cannabis über die Ladentheke gehen darf. Wann geht es los? Auch das ist noch unklar. Während es von Seiten der SPD heißt, man wolle möglichst noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen, legen sich Grüne und FDP auf keinen konkreten Zeitpunkt fest. Pikant daran: Die Parteien haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Legalisierung wissenschaftlich begleitet und nach vier Jahren auf ihre Auswirkungen hin evaluiert wird. Je später das Gesetz also auf den Weg gebracht wird, desto weniger Zeit bleibt dafür. Wo wird man Cannabis legal kaufen können? Auch da ist noch vieles offen: Es sollen auf jeden Fall Fachgeschäfte sein, die für den Verkauf von Cannabis auch eine Lizenz erwerben müssen. Wahrscheinlich ist, dass das Personal bestimmte Schulungen und Sicherheits-Checks durchlaufen muss. Die FDP setzt sich dafür ein, auch Apotheken einzubinden. Der Gedanke dahinter: Im ländlichen Raum rechnet sich die Eröffnung spezialisierter Shops für Cannabis-Produkte auf Grund der Entfernungen mitunter nicht. Über die Apotheken soll sichergestellt werden, dass die Menschen nicht mangels Angebot weiter auf dem Schwarzmarkt kaufen.

Besteuerung macht das legale Gras teuer

Fabian betreibt sein Geschäft aus seiner Wohnung in einer größeren norddeutschen Stadt heraus. Hier empfängt er Kundinnen und Kunden. Und von hier aus koordiniert er seine "Läufer" - Drogenkuriere, die für ihn auf den Straßen unterwegs sind. Wenn es gut laufe, sagt er, verkaufe er 300 bis 400 Gramm Cannabis pro Tag - verteilt auf kleine Tütchen, die jeweils 20 oder 50 Euro kosteten. Sorgen um sein Geschäftsmodell macht er sich nicht.

Fabian verkauft sein Gras für sechs bis acht Euro je Gramm. Er gehe davon aus, dass die legalen Shops Preise nehmen werden, die deutlich darüber liegen. Er rechne mit drei bis fünf Euro Steuern pro verkauftem Gramm.

Mit dieser Schätzung dürfte der 23-Jährige der Realität recht nahe kommen. Zwar haben sich die Ampel-Koalitionäre offiziell noch nicht auf die konkrete Höhe der Besteuerung verständigt. Grundlage für ihre Arbeit an dem zukünftigen Gesetz ist aber ein Entwurf der Grünen aus dem Jahr 2015. Darin ist von vier bis sechs Euro Steuern pro Gramm Endprodukt die Rede - abhängig vom THC-Gehalt.

Wettkampf um Preise und Qualität zwischen Schwarzmarkt und legalem Markt

Dealer Fabian ist skeptisch: "Keiner bezahlt seine 12 oder 13 Euro für ein Gramm Gras." Auch Arndt Sinn von der Universität Osnabrück bezweifelt, dass die Legalisierung von Cannabis den Schwarzmarkt nachhaltig schwächt. Der Professor für deutsches und internationales Strafrecht beschäftigt sich seit Jahren mit der organisierten Kriminalität und ihren Strukturen.

Natürlich werde es einige Konsumentinnen und Konsumenten geben, denen die Qualität wichtig ist und die dafür höhere Preise in Kauf nehmen. Genauso gebe es aber Kundinnen und Kunden, die die höheren Preise nicht zahlen wollten oder könnten.

Videos 2 Min Pro und Contra: Legalisieren von Marihuana Löst die Legalisierung Probleme oder schafft sie noch mehr? Darüber streiten Peter Becker und Helmut Eickhoff. 2 Min

Sinn geht davon aus, dass mafiöse Banden und Dealer alles daran setzen werden, diese Gruppe auch nach der Legalisierung zu bedienen. Und es komme noch ein weiterer Effekt hinzu: Die Qualität der illegal angebotenen Cannabis-Produkte werde steigen.

So sieht es auch Dealer Fabian: "Unser Gras wird sauberer werden, leichter, fluffiger." Es werde keinen Unterschied geben zwischen dem von ihm angebotenen Gras und dem, was man in legalen Shops beziehen könne.

Strafrechts-Professor Sinn rechnet daher mit einer gewissen "Kundentreue": "Wenn Sie einen Dealer haben, bei dem Sie preiswerter als in der Apotheke, aber bei gleicher oder höherer Qualität kaufen, werden Sie das wieder tun."

Engpässe bei der Versorgung mit legalem Gras wahrscheinlich

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Der Schwarzmarkt schrumpft nur, wenn es überhaupt gelingt, ausreichend legales Cannabis zu produzieren und an die Konsumentin oder den Konsumenten zu bringen.

Eine Studie im Auftrag des Hanfverbandes geht für Deutschland von einem jährlichen Bedarf von rund 300 Tonnen legalem Cannabis aus. Um diese Nachfrage bedienen zu können, muss die gesamte Infrastruktur erst noch geschaffen werden - vom Anbau, über die Weiterverarbeitung und den Großhandel bis hin zum Verkauf.

Das Beispiel Kanada zeigt, dass das keine triviale Aufgabe ist: Vor drei Jahren wurde dort Cannabis legalisiert. In vielen Provinzen dauerte sowohl die Einführung der staatlichen als auch die Lizensierung der privaten Geschäfte so lange, dass zu Beginn kaum welche geöffnet hatten, erzählt David Hammond.

Der Gesundheitswissenschaftler an der University of Waterloo leitet eine mehrjährige Studie zu den Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung in seinem Land. Er lebt in Québec, Kanadas größter Provinz. In den ersten acht Monaten nach der Legalisierung habe es dort keinen einzigen Cannabis-Shop gegeben. Mangels Alternativen hätten die Leute weiter dort gekauft, wo sie es schon immer getan hätten: bei den lokalen Dealerinnen und Dealern.

Zwischen einer Legalisierung und der Eröffnung von lizensierten Fachgeschäften, wie sie der Ampel vorschweben, liegt also eine nicht zu unterschätzende Durststrecke. Doch Wissenschaftler Hammond hat auch eine gute Nachricht: Nun, drei Jahre nach Einführung der Legalisierung, funktioniere die Infrastruktur in Kanada. Mittlerweile deckten die legalen Shops rund 60 Prozent des Bedarfs ab.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 08.02.2022 | 07:35 Uhr