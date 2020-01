Können Regionalflughäfen rentabel wirtschaften?

NDR Info - Infoprogramm - 15.01.2020 07:38 Uhr Autor/in: Philipps, Thorsten / Tappe, Susanne

Der Flughafen in Lübeck will wieder ins Linienfluggeschäft einsteigen. Aber wie stehen die Chancen für kleine Regionalflughäfen in Deutschland, Gewinne zu erwirtschaften?