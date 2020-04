Kliniken melden in der Corona-Krise Kurzarbeit an Sendung: NDR Info | 22.04.2020 14:00 Uhr 4 min | Verfügbar bis 29.04.2020

Ausgerechnet während der Corona-Pandemie werden Krankenhausmitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, so etwa bei der Schön-Klinik-Gruppe und der Lubinus-Stiftung in Kiel.