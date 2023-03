Klimademos und Streiks im Nahverkehr: Die Lage im Norden Stand: 03.03.2023 11:56 Uhr Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" hat heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Norddeutschland demonstrieren Tausende Menschen für eine Verkehrswende und die Einhaltung der Pariser Klimaziele. In Niedersachsen und Bremen kommt es wegen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr zu weiteren Einschränkungen.

Bis zum Nachmittag hat "Fridays for Future" (FFF) mehr als 240 Protestaktionen in ganz Deutschland angekündigt - im Norden unter anderem in Hamburg, Hannover und Kiel. Die Gewerkschaft ver.di rief zudem für heute Beschäftigte des Nahverkehrs in insgesamt sieben Bundesländern zu 24-stündigen Streiks auf - neben Niedersachsen und Bremen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Die Streiks haben am frühen Morgen begonnen. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sollen Busse und Bahnen planmäßig fahren. Der Regional- und Fernverkehr ist von dem Ausstand nicht betroffen.

FFF: "Zusammenschluss mit ver.di ist längst überfällig"

Es ist das erste Mal, dass eine Aktion zeitgleich und gemeinsam mit Protesten der Organisation "Fridays for Future" stattfindet. Gefordert werden unter anderem massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Die FFF-Aktivistin Eske Rosemeyer sagte im ARD-Morgenmagazin, dass aus ihrer Sicht die Proteste gegen die Erderwärmung zu den Lohnforderungen im Öffentlichen Nahverkehr passen: "Dieser Zusammenschluss ist eigentlich schon längst überfällig. Sowohl ver.di als auch wir stehen für eine sozial- und klimagerechte Verkehrswende ein. Das geht nur mit guten Löhnen und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die Verkehrswende kann nur funktionieren, wenn es sich die Leute noch leisten können, in diesen Berufen zu arbeiten. Und deswegen stehen wir hier zusammen."

Niedersachsen: Große Verkehrsprobleme in Hannover erwartet

Vor allem im Straßen- und Bahnverkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover dürften die Auswirkungen der parallel stattfindenden Protestaktionen deutlich zu spüren sein. Die Polizei rät Autofahrerinnen und Autofahrern, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren, da erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen drohen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, solle am besten ganz auf Autofahrten verzichtet werden. Der ver.di-Warnstreik dauert bis morgen früh um 1 Uhr, die FFF-Demo wird vermutlich am Mittag beendet sein. "Die Busse und Straßenbahnen sind zu Betriebsbeginn erst gar nicht auf die Straße oder Schiene gegangen", sagte der Chef für den ver.di-Bezirk Niedersachsen/Bremen, Detlef Ahting. Neben der Üstra in Hannover sind unter anderem auch ÖPNV-Betriebe in Göttingen und Braunschweig betroffen.

In Braunschweig hat eine gemeinsame Kundgebung von Beschäftigten des Nahverkehrs und von "Fridays for Future" um 11 Uhr begonnen, die Demo der Klimaaktivisten soll um 14 Uhr beginnen. In Göttingen ist eine gemeinsame Kundgebung für 12 Uhr angekündigt. Der Kampf für den Klimaschutz gehe Hand in Hand mit dem Kampf für soziale Gerechtigkeit, also für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne, hieß es dort im Vorfeld von FFF-Aktivisten.

In Bremen beteiligten sich am Vormittag nach Angaben der Polizei etwa 3.200 meist junge Menschen am Klimastreik. Weil wegen des ver.di-Warnstreiks weder Busse noch Bahnen fuhren, kamen viele von ihnen mit Fahrrädern zur Kundgebung.

Schleswig-Holstein: FFF kritisiert die Landesregierung

In Schleswig-Holstein hat "Fridays for Future" unter anderem in Kiel, Lübeck, Niebüll (Kreis Nordfriesland), Rendsburg, Neumünster, Bad Segeberg, Pinneberg, Eutin (Kreis Ostholstein), Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu Protestaktionen aufgerufen. Allein in Lübeck erwarteten die Veranstalter rund 1.500 Teilnehmende.

Auf der FFF-Internetseite heißt es: "Als 'Fridays for Future'-Bewegung streiken wir nun bereits seit drei Jahren, doch die Politik ruht sich weiterhin auf Symbolpolitik aus. Das Land Schleswig-Holstein hat bis heute seine Klimaziele nicht an die völkerrechtlich verbindlichen Ziele des Pariser Klimavertrags angepasst."

Hamburg: Polizei rechnet mit rund 7.000 Klima-Streikenden

In Hamburg werden zum sogenannten globalen Klimastreik der "FFF"-Bewegung um 13 Uhr laut Polizei etwa 7.000 Menschen erwartet. Treffpunkt zur Auftaktkundgebung für die Teilnehmenden ist am Jungfernstieg in der Innenstadt, danach soll es einen Demo-Zug durch die City geben. Es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Die Polizei empfiehlt allen Autofahrerinnen und -fahrern, den Innenstadtbereich am Freitagnachmittag weiträumig zu umfahren.

Ver.di weist Kritik der Arbeitgeberverbände zurück

Hintergrund der zeitgleich mit den FFF-Aktionen stattfindenden ver.di-Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Ver.di und der Deutsche Beamtenbund (dbb) wollen 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten durchsetzen, mindestens sollen es aber 500 Euro mehr im Monat sein.

Kritik an den ver.di-Warnstreiks kommt unter anderem von der Arbeitgeberseite. Die Ankündigung, gemeinsam mit "Fridays for Future" den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmzulegen und zu blockieren, sei eine gefährliche Grenzüberschreitung, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter.

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle wies die Kritik zurück. "Fridays for Future" setze sich schließlich für eine Verkehrswende und eine bessere Finanzierung des ÖPNV ein. Auch die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, sprach vom gemeinsamen Interesse an einem Ausbau des Nahverkehrs.

