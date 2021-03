"Klaus" pustet den Norden kräftig durch Stand: 11.03.2021 18:49 Uhr Der gesamte Norden ist heute kräftig durchgepustet worden. Tief "Klaus" brachte sehr stürmisches Regenwetter und orkanartige Böen.

Den gesamten Nachmittag galt an der Nordseeküste eine Unwetterwarnung mit orkanartigen Böen bis 115 km/h. Der starke Südwestwind ist auch an der Ostsee mit Windstärke 10 den Abend über noch spürbar. Der Regen kann dort teilweise recht kräftig ausfallen - in Teilen Vorpommerns muss bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zudem auch mit Schnee gerechnet werden. Laut Deutsche Bahn werden die ICE-Halte auf der Strecke Hamburg-Hannover in Lüneburg, Uelzen und Celle nicht bedient. Auch Züge nach Norddeich Mole fallen aus. Zudem ist der Regionalverkehr in Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf zahlreichen Strecken gestört. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.

Erste Ausläufer am Morgen an der Nordseeküste

Erste Ausläufer des Sturmtiefs Klaus waren bereits am Morgen an der Nordseeküste zu spüren. In Wallenhorst bei Osnabrück stürzte ein Baum auf einen parkenden, unbesetzten Bus. Der Fahrer, der gerade eine Pause einlegte, kam mit dem Schrecken davon, wie ein Polizeisprecher sagte. In Schleswig-Holstein kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Allein in Dithmarschen mussten die Helfer innerhalb von 90 Minuten 15 mal ausrücken. In Uetersen (Kreis Pinneberg) deckten Sturmböen ein ganzen Haus ab. In Hamburg kam es nur zu wenigen sturmbedingten Einsätzen der Feuerwehr.

Fährbetrieb zu Halligen fällt aus

Wegen des Sturms fielen Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) wie zuvor angekündigt aus. Für Freitag kündigte die Reederei Zusatz-Verbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen Hooge und Langeneß an. Auf der Föhr-Amrum-Linie seien Änderungen im Fahrplan möglich, schrieb das Unternehmen auf seiner Internetseite.

Nachthochwasser an der Nordsee und in Hamburg höher erwartet

Das Sturmtief soll der Nordseeküste und Hamburg in der Nacht zum Freitag erhöhte Wasserstände bringen. Nach der Vorhersage des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird das Nachthochwasser in Dagebüll und Hörnum auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) um etwa einen Meter höher als das normale Hochwasser auflaufen. Für Hamburg (St. Pauli) werden 75 Zentimeter bis ein Meter mehr Wasser erwartet.

Nächstes Sturmtief am Wochenende

In der Nacht zum Freitag lassen die Böen zwar etwas nach, doch am Sonnabend folgt bereits das nächste Sturmtief. Auch dann erwarten die DWD-Meteorologen wieder Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen. Vor allem auf über 1.000 Meter im Harz bleibt es windig. "Die Windgeschwindigkeiten können in Böen bis zu 130 Kilometer in der Stunde und damit Orkanstärke erreichen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.

Die neue Woche startet nach DWD-Angaben etwas stabiler und weniger wechselhaft, warmes Frühlingswetter ist aber derzeit noch nicht in Sicht.

