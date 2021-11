Stand: 25.11.2021 12:01 Uhr "Kein Streit ... ist auch keine Lösung": 2G & 2 Glühwein - kann das gut gehen?

Bei "Kein Streit... ist auch keine Lösung" bringt NDR Info Moderatorin Susanne Stichler zwei Gäste mit gegensätzlichen Positionen ins Gespräch. In dieser Ausgabe geht es um die Frage: Weihnachtsmärkte und Rekord-Infektionszahlen - passt das zusammen?

"2G & 2 Glühwein - kann das gut gehen?" - so lautet die Frage, die sich bundesweit stellt. In der Politik, bei den Marktveranstaltern und in der Schaustellerbranche, aber auch unter Besucherinnen und Besuchern. Angesichts der Pandemielage wurden auch im Norden einige Weihnachtsmärkte schon abgesagt - etwa in Goslar und Cloppenburg. In den meisten Städten und Kommunen haben die Märkte seit dieser Woche aber geöffnet, wenn auch unter kurzfristig verschärften Bedingungen. So wurde aus der 3G- häufig doch noch eine 2G-Regelung. In einigen Städten kam die Maskenpflicht dazu. Und natürlich stellt sich die Frage: Können die Märkte bis Weihnachten stattfinden?

Darüber diskutieren im NDR Info-Streit-Format Thomas Spieker von der Ärztekammer Niedersachsen und Kevin Kratzsch, Vize-Präsident des Deutschen Schaustellerbundes und an der Spitze des Landesverbandes in Niedersachsen.

Zwei Herren mit Blick auf die Lage in Niedersachsen - zwei Meinungen

Weihnachtsmärkte unter 3G- oder 2G-Bedingungen seien das völlig falsche Signal in dieser Zeit, argumentiert Thomas Spieker, Sprecher der Niedersächsischen Ärztekammer: "Wir haben grundsätzlich das Problem, so etwas gutzuheißen, während nebenan in den Krankenhäusern geplante Eingriffe wieder verschoben werden müssen, während immer mehr Corona-Patienten versterben und das Personal in Praxis und Klinik, das auch gerne mal wieder auf den Weihnachtsmarkt ginge, am Limit ist." Spieker fürchtet, dass "2G & 2 Glühwein" schon in den nächsten Tagen nicht mehr gut geht.

Eine Schließung von Weihnachtsmärkten wäre eine plakative Maßnahme - Symbolpolitik auf dem Rücken der Schaustellerinnen und Schausteller, sagt Kevin Kratzsch. Man wünsche sich, genauso behandelt zu werden wie Einzelhandel und Gastronomie. Immerhin habe man sogar den entscheidenden Vorteil: "Aerosolforscher haben herausgefunden, dass die Ansteckungsrate im Innenraum viel höher ist. Deswegen ist es sogar wichtig, dass Weihnachtsmärkte stattfinden, weil sie die Menschen in dieser Jahreszeit nach draußen holen." Das sei viel besser, als wenn sich Menschen im Innenraum verabredeten - privat oder in der Gastronomie. Denn niemand könne sich doch vorstellen, so der Vize-Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, dass die Menschen den zweiten Winter in Folge alleine zu Hause bleiben wollten.

Die Diskussionsrunde versucht auszuloten: Wäre die 2G-Plus-Regelung eine Option, auf die sich alle verständigen könnten? Wie könnte eine Lösung für eine versöhnliche Vorweihnachtszeit aussehen?

Neues Format will Lösungen aufzeigen

Das neue Streit-Format von NDR Info widmet sich stets einer aktuellen, zugespitzten Frage, von der ausgehend ein politisch und gesellschaftlich relevantes Themenfeld differenziert betrachtet wird. Mit "Kein Streit ... ist auch keine Lösung" will der NDR deutlich machen, wie wichtig und gewinnbringend Streit für die Gesellschaft und die Demokratie sein kann. Da nur zwei Gesprächsgäste zu Wort kommen, können sie ihre Argumente ausführlich darlegen.

Der konstruktive Ansatz nimmt dabei stets einen breiten Raum ein: Wie erreichen wir, dass diese Frage nicht zusätzlich spaltet? Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Wo finden wir Verbindendes?

