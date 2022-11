Kein Schulunterricht für geflüchtete Jugendliche in Hamburg? Sendung: NDR Info | 04.11.2022 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 04.11.2024

Vika, Anya und Lina leben in einer Container-Unterkunft. Für die drei Mädchen ist bislang an Schulen in der Nähe kein Platz.