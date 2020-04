Karfreitag: Kaum was los an den Küsten Sendung: NDR Info | 10.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 17.04.2020

Die meisten Norddeutschen halten sich an die Kontaktbeschränkungen: In den Urlaubshochburgen an den Küsten blieb es am Karfreitag ruhig. Die Hamburger zog es stattdessen an die Alster.