Kann Corona-Warn-App eine zweite Welle verhindern? Sendung: NDR Info | 16.06.2020 | 14:00 Uhr 2 min

Was bringt die Corona-Warn-App wirklich? Und kann sie eine zweite Welle verhindern? Eine Einschätzung von Jürgen May, Epidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut.