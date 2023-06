Jetzt live: Immer teurer - Geht der Urlaub baden? Stand: 28.06.2023 17:10 Uhr Die Sommerferien stehen auch in den norddeutschen Bundesländern bevor. Doch angesichts von teils deutlich gestiegenen Preisen im Tourismus-Bereich stellt sich für viele die Frage: Wie viel Urlaub können wir uns in diesem Jahr leisten? Bei NDR Info live geben Experten heute Tipps für günstige Reiseziele - bei uns im Norden und in der Ferne.

Die Schulkinder in Nordrhein-Westfalen sind bereits in die Sommerferien gestartet. Niedersachsen und Bremen folgen ihnen Anfang Juli. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein ist es Mitte Juli so weit.

In vielen Familien dürfte sich die Frage stellen: Wohin fahren wir in den Urlaub? Ins Ausland oder doch lieber an Nord- oder Ostsee, an einen See oder in den Harz? Und wenn das Ziel feststeht, folgt oft der abwägende Blick auf die Angebote der Reiseanbieter und aufs eigene Konto.

Im NDR Info Livestream "Immer teurer - Geht der Urlaub baden?" sprechen wir heute ab 17.10 Uhr über Gründe für die derzeit hohen Preise. Experten verraten außerdem, wie und wo noch Schnäppchen zu machen sind.

Hotelzimmer, Restaurants und Ausflüge: Alles ist teurer

Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht teilte kürzlich mit, dass die Menschen stärker auf ihr Geld schauten als bisher. Sprecherin Doris Wilmer-Huperz sagte, die Inflation mache sich bemerkbar: Zimmer, Restaurant-Besuche, Strandkörbe, Fischbrötchen, Ausflüge - all das sei zum großen Teil teurer geworden. Sorgen bereitet den Tourismusverbänden der Fachkräftemangel in der Hotel- und Gastronomie-Branche. Urlaubsgäste müssen sich auf teils eingeschränkten Service und höhere Preise etwa bei Strandkörben und Fährtickets einstellen.

Das Buchungsverhalten habe sich verändert. Weniger Menschen buchen nach Angaben von Wilmer-Huperz gleich 14 Tage am Stück: "Es werden eher so zehn oder auch vier bis fünf Tage gebucht. Und auch die immer spontaner." Die Lust darauf, ganz oben im Norden Urlaub zu machen, ist nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH nicht ganz so groß wie im vergangenen Sommer. Die Buchungslage für Juli und August sei gut bis sehr gut, heißt es. Aber es gebe noch freie Unterkünfte.

Tourismusverband MV erwartet eine "Topsaison" trotz höherer Preise

Freie Unterkünfte gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern. Gleichwohl blickt die Tourismusbranche im Nordosten optimistisch in Richtung Saison-Höhepunkt und ist auf die Sommerferien in Deutschland sehr gut vorbereitet. Verbandschef Tobias Woitendorf sagte, man stelle sich auf eine "Topsaison" ein. Bei den Übernachtungen rechnet der Verband im Juli und August mit einer Auslastung von 82 Prozent. Die Erfahrungen zeigten allerdings, dass viele Gäste erst kurzfristig buchen und die Belegung letztlich noch deutlich höher ausfallen könnte.

Allerdings werden es die Touristen auch in Mecklenburg-Vorpommern mit gestiegenen Preisen zu tun bekommen. So seien die Übernachtungen im Schnitt 11 Prozent teurer geworden. In den Restaurants zahlen Kunden laut Woitendorf bis zu 21 Prozent mehr. Auch die Entspannung im Strandkorb werde in dieser Saison kostspieliger als in den vorangegangenen Jahren.

Niedersachsen: Heide und Harz gut gebucht

Nach dem Rekordjahr 2022 laufe die Saison auch in der Lüneburger Heide gut an, sagt der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Derzeit seien die Unterkünfte dort zu 80 Prozent ausgebucht. Zur Heideblüte im August seien die Ferienwohnungen und Hotels sogar zu 90 Prozent ausgelastet. Auch im Harz ist die Auslastung laut Tourismusverband bereits gut. Auf den bevorstehenden Sommer blicke die Branche in der Region optimistisch.

Nachfrage nach Fernreisen steigt

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Buchungsverhalten auch für Urlaub an der niedersächsischen Nordsee und auf den Ostfriesischen Inseln etwas zurückhaltender. "Es ist noch Luft nach oben", sagte Lisa Zeiger von der Tourismus-Agentur Nordsee. Die Tourismusbetriebe gehen davon aus, dass dies unter anderem daran liegt, dass nach der Pandemie die Nachfrage nach Fernreisen wieder steigt.

Boom auf Mallorca, in Italien und Slowenien

Ziele im Ausland stehen in der Tat vor einem Boom: Slowenien und Italien könnten es Experten zufolge in diesem Jahr so viele Gäste anlocken wie nie zuvor. Und auch der Deutschen liebstes Reiseziel Mallorca steht mal wieder vor einer Rekordsaison: Dort waren schon im eigentlich schwachen Januar 860.000 Touristen gezählt worden - so viele wie nie zuvor im ersten Monat des Jahres.

Bis zu 50 Prozent Preisaufschlag für Auslandsziele

Im Schnitt kostet der Sommerurlaub in diesem Jahr laut TUI acht Prozent mehr. Doch beliebte Ziele wie Spanien, Griechenland und Portugal sind bis zu 20 oder 30 Prozent teurer geworden als vor der Corona-Pandemie. In der Türkei und in Ägypten wird es sogar bis zu 50 Prozent teurer. Manche Flüge schlagen mit 70 Prozent mehr zu Buche.

