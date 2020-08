Iris Berben wird 70 - Jetzt will sie Regie führen

NDR Info - 12.08.2020 08:56 Uhr Autor/in: Peter Claus

Iris Berben feiert 70. Geburtstag. Die beliebte Schauspielerin ist in Detmold geboren, wuchs in Hamburg auf und ging in St. Peter-Ording aufs Internat. Ihr Geburtstagswunsch? Regisseurin werden.