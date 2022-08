Interview: Welche Ursache hat das Fischsterben in der Oder?

Sendung: Interview | 13.08.2022 | 07:45 Uhr

6 Min | Verfügbar bis 20.11.2022

Die Untersuchungen zur Aufklärung des massenhaften Fischsterbens in dem deutsch-polnischen Grenzfluss dauern an. Fragen dazu an Lena-Marie Mutschler vom BUND.