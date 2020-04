Schulze: Staatshilfen an Klimaschutz koppeln

Umweltministerin Schulze hat sich dafür ausgesprochen, Staatshilfen in der Corona-Krise an Klimaschutziele zu koppeln. Es sei jetzt wichtig, nicht in alte Technologien zu investieren.