Stand: 05.03.2021 10:40 Uhr Impfungen: Noch viele über 80-Jährige ohne Schutz

Die Impfquoten in der für schwere COVID-19-Verläufe gefährdeten Altersgruppe der über 80-Jährigen im Norden sind sehr unterschiedlich: Während nahezu 40 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger über 80 in den letzten Wochen zumindest eine Impfdosis erhalten haben, liegt die Quote in Mecklenburg-Vorpommern nur bei 27,3 Prozent. Das geht aus neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Diese Zahlen relativieren die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der vor gut einer Woche verkündet hatte, in einigen Bundesländern sei bereits die Mehrheit der über 80-Jährigen geimpft worden. Laut RKI wurden lediglich im Land Berlin bereits mehr als 50 Prozent der über 80-Jährigen zumindest mit der Erstimpfung versorgt.

Gut ein Drittel in Norddeutschland ein Mal geimpft

Insgesamt wurden bis zum 3. März von den rund 1.041.941 Menschen über 80 Jahren in den fünf norddeutschen Ländern bereits 354.293 Menschen mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 34 Prozent. 148.844 Menschen haben bereits die notwendige zweite Impfdosis erhalten. Ein Impfschutz baut sich erst einige Wochen nach den Impfungen auf.

Die Rahmenbedingungen für die Impfungen in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich. Während die Stadtstaaten es relativ leicht haben, mit mobilen Impfteams die Alten- und Seniorenheime zu besuchen, ist dies in Flächenländern schwieriger. Hamburg will bis Ende des Monats alle Menschen über 80 in Pflegeeinrichtungen impfen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.03.2021 | 10:45 Uhr